Tìm kiếm nữ sinh ở Hải Phòng mất tích trong đêm

Tối 14/12, đại diện Công an xã Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) cho biết, đơn vị nhận được đơn trình báo của gia đình về việc nữ sinh lớp 9 mất tích. Công an xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cùng gia đình tích cực tìm kiếm.

Cơ quan chức năng cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm nữ sinh lớp 9. (Ảnh: GĐCC)

Tối cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lụa (xã Quốc Tuấn) cho hay, em gái chị là Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 2006, là học sinh lớp 9 trường THCS xã Quốc Tuấn) để lại bức thư nêu rõ mình bỏ nhà đi, gia đình không phải lo lắng.

Theo đó, khoảng 1h ngày 13/12, khi mẹ chị Lụa tỉnh giấc thì nghe tiếng sột soạt từ chỗ của Dung. Nghĩ con dậy đi vệ sinh nên mẹ chị Lụa đi ngủ tiếp. Đến sáng, gia đình tá hỏa phát hiện Dung để lại bức thư và bỏ nhà đi.

Gia đình cho biết Dung rời nhà với chiếc xe đạp màu xanh lá cây, balo màu hồng và không mang theo điện thoại.

“Trước đó, em gái tôi có quen một thanh niên trên mạng. Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại và mẹ tôi có mắng Dung. Gia đình có nhắn tin hỏi nam thanh niên kia nhưng người này nói, bản thân không gặp và cũng không biết Dung ở đâu”, chị Lụa cho hay.

Sau khi phát hiện em gái mất tích, gia đình chị Lụa tìm kiếm ở các xã xung quanh, qua người thân cũng như bạn học của Dung, đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Quốc Tuấn nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì về Dung.

“Chúng tôi rất lo lắng và chỉ mong sớm tìm được em”, chị Lụa nói.