Tìm kẻ bị truy nã nguy hiểm dùng vũ khí chém người trọng thương

(VTC News) -

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đang truy nã bị can Trần Công Danh về tội "Cố ý gây thương tích". Đề nghị người dân nếu phát hiện Trần Công Danh hãy thông báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.

Theo cơ quan công an, tối 22/11/2020, nhóm của Trần Công Danh (SN 2003, trú tại xã H’ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; chỗ ở hiện tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) hẹn nhóm Toàn "bi xôi" đánh nhau.

Kẻ bị truy nã Trần Công Danh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm của Danh đến Phùng Khoang tìm nhóm của Toàn. Khi đến cổng chợ Phùng Khoang, Danh gặp 2 nam thanh niên là bạn của Toàn nên lập tức đuổi đánh. Cả 2 thanh niên này bị nhóm của Danh dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chém trọng thương.

Ngày 7/4/2021, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Công Danh về tội "Cố ý gây thương tích", nhưng Danh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến 23/7/2021, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với bị can Trần Công Danh, yêu cầu Danh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.