Tìm hiểu về an toàn giao thông cùng Phòng Đào tạo lái xe an toàn HVVK

Theo đó, Phòng Đào tạo lái xe an toàn HVVK sẽ hướng dẫn học viên về lý thuyết và thực hành lái xe. Chương trình người tham gia nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và lái xe an toàn, đồng thời hướng dẫn phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm bất ngờ khi tham gia giao thông.

Người tham gia được trải nghiệm và trực tiếp xử lý các tình huống như: ghép xe song song, kỹ thuật phản xạ phanh, trải nghiệm không gian xe, tiến lùi vào ô đỗ xe…

Những người có số điểm cao nhất, nhì, ba sẽ lần lượt nhận được các phần quà giá trị hấp dẫn. Theo đó, giải Nhất là 1 camera Jasso trước sau. Giải Nhì là 1 voucher bảo dưỡng 5km và giải Ba là combo quà tặng thương hiệu Honda gồm dù (ô) dài, áo thun và nón kết.

Khách hàng tham dự đều sẽ có giấy chứng nhận kèm những phần quà hấp dẫn. Chương trình được tổ chức tại Trường Cao đẳng Nghề số 7 - 51/2 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Đăng ký tham dự qua hotline 091 709 6633 - 028 3817 2222.

Honda Ôtô Sài Gòn - Võ Văn Kiệt 63 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Hotline: 091 709 6633 - 028 3817 2222 Website: www.hondaotovovankiet.com.vn

Bảo Anh