Tìm gã đàn ông bí ẩn vứt 72.000 viên ma tuý xuống đường rồi tẩu thoát giữa đêm

(VTC News) -

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang điều tra vụ 72.000 viên ma túy tổng hợp bị bỏ lại bên đường quốc lộ 9, huyện Hướng Hóa.

Trước đó khoảng 22h15 ngày 8/5 một người đàn ông bí ẩn đi xe máy không biển số chạy với tốc độ cao trên Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Hướng Hoá (Quảng Trị). Sau đó, người đàn ông này vứt một túi nilong màu đen xuống bên đường rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cơ quan công an phát hiện lượng ma tuý cực lớn bên trong túi nilong màu đen do người đàn ông bí ẩn vứt lại ven đường.

Đến hơn 7h sáng 9/5 lực lượng Công an huyện Hướng Hoá phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản và ghi nhận trong túi nilong màu đen kể trên chứa 72.000 viên ma tuý tổng hợp. Cơ quan công an sau đó niêm phong, thu giữ số tang vật nói trên để phục vụ công tác điều tra.

​Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đây là tang vật ma túy có số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh được thu giữ và hiện các phòng nghiệp vụ thuộc đơn vị này đang truy xét người đàn ông bí ẩn đi xe máy không biển số nói trên.