Tìm bị hại vụ rao bán cây cảnh trên Facebook để lừa đảo

(VTC News) -

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Hồ Ngọc Linh (32 tuổi, quê xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, ngoài nạn nhân đã xác định được danh tính, một số bị hại chưa xác định được do không trình báo. Công an đề nghị những ai bị Linh chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận hoặc điều tra viên Tán Văn Ánh, điện thoại 0902 027 468.

Hồ Ngọc Linh bị bắt giữ.

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Ngọc Linh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Linh tự tạo tài khoản Facebook có tên “Cây xanh H. Nội”, đăng tải nhiều hình ảnh mua bán cây cảnh với mục đích lừa đảo.

Sau đó, anh B.S.M (37 tuổi, trú ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) liên lạc, trao đổi và đặt mua một cây khế, một cây me cảnh với giá 48 triệu đồng. Ngày 26/5, anh chuyển 8 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản của Linh.

Ngày 29/5, Linh thông báo cho anh M. là 2 cây cảnh đã được vận chuyển đến địa bàn TP Đà Nẵng, yêu cầu chuyển số tiền còn lại 45 triệu đồng (cả phí vận chuyển) để giao nhận cây.

Để tạo lòng tin, Linh gửi hình ảnh ô tô tải đang chở cây cảnh đỗ tại đường dẫn vào hầm Hải Vân (thực chất là hình ảnh Linh tự cắt ghép) cho anh M. Sau đó, Linh gọi điện cho anh M., tự xưng là tài xế xe tải chở cây, hỏi địa chỉ để giao hàng.

Nghĩ rằng vụ mua bán thành công, anh M. chuyển cho Linh 45 triệu đồng nhưng chờ mãi không thấy tài xế nào chở cây đến, gọi điện thì bị mất liên lạc.

Nhận tin tố giác của anh M., Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra và bắt giữ Linh tại Quảng Nam. Linh thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và khai đã tiêu hết số tiền chiếm đoạt được.