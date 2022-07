Tìm bị hại vụ người dân Gia Lai bị lừa sang Campuchia làm ‘việc nhẹ, lương cao’

(VTC News) -

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Mua bán người” xảy ra tại huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhận thức hạn chế của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội đăng tuyển và gọi điện dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân đưa đi làm việc tại các tỉnh phía Nam.

Những đối tượng này đã hứa hẹn sẽ bố trí công việc nhẹ nhàng với mức lương cao từ 18 triệu đến 20 triệu đồng/tháng hoặc từ 1.000 đến 1.500 USD/tháng khiến các nạn nhân tin tưởng.

Đối tượng Quyết tại cơ quan điều tra.

Khi nạn nhân mắc bẫy, các đối tượng này sẽ tổ chức đón và chở các nạn nhân đến khu vực biên giới. Tại đây, chúng móc nối với các đối tượng đồng phạm khác và đưa các nạn nhân sang Campuchia rồi bán vào các công ty do người Trung Quốc làm chủ, nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Các đối tượng này còn ép buộc nạn nhân ký hợp đồng làm việc, áp đặt chỉ tiêu, bóc lột sức lao động khiến nạn nhân không thể thực hiện được. Khi không đạt chỉ tiêu, chúng sẽ đánh đập, đe dọa tính mạng, sức khoẻ và yêu cầu gia đình nạn nhân đóng tiền chuộc từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng thì mới thả về Việt Nam nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị công an các huyện, thị xã, TP Pleiku phối hợp cùng chính quyền các cấp thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết để tố giác tội phạm. Ai là bị hại thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin, tài liệu.

Trước đó, ngày 6/7, Trần Quang Quyết (21 tuổi, ngụ xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, Kon Tum) bị Đồn Biên phòng Ia O tạm giữ, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2022, Quyết vào TP.HCM làm thuê rồi bị lừa sang Campuchia làm việc trong công ty. Tháng 6/2022, không đáp ứng được công việc, Quyết nợ công ty hơn 100 triệu đồng. Khi đó, 2 người phụ nữ gốc Việt tại đây gợi ý cho Quyết, nếu tìm và đưa được người trong nước sang Campuchia trót lọt, sẽ được trả khoảng 700 USD/ người.

Vào các ngày 19-20/6, Quyết liên lạc và mời 7 thanh thiếu niên làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai vào tỉnh Tây Ninh làm việc nhẹ, với mức lương tháng từ 18 đến 20 triệu đồng. Liên tiếp trong 2 ngày là 20 và 21/6, Quyết đón nhóm thanh thiếu niên thành 2 đợt tại TP.HCM, sau đó dẫn về huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Tại đây, đối tượng cùng vài người khác đưa 7 người này vượt biên trái phép sang Campuchia.

Liên quan đến vụ án này còn có Phan Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đức về tội mua bán người.

Đức khai nhận đã bán 7 nạn nhân ở xã Ia O, huyện Ia Grai cho một người ở Campuchia, lấy trên 300 triệu đồng. Đức chia cho Quyết 128 triệu đồng.