TikTok chi 13 triệu USD vận động hành lang tại Mỹ

Theo CNBC, nỗ lực vận động hành lang của TikTok và ByteDance dường như đã thất bại khi các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục nhằm vào gốc gác Trung Quốc của ứng dụng. Thậm chí, họ còn tìm kiếm lệnh cấm hoàn toàn TikTok tại Mỹ.

Nguồn tin của CNBC tiết lộ, vài tuần sau khi hai Thượng nghị sỹ Ken Buck và Josh Hawley giới thiệu dự luật cấm TikTok trên toàn quốc, nhân viên của ông Buck đã nhận được cuộc gọi từ Michael Beckerman - Giám đốc chính sách công của TikTok.

Ông này muốn đẩy lùi những lo lắng về việc TikTok khai thác dữ liệu người dùng và vận động sáng kiến “Project Taxas”. Project Texas là nỗ lực nhằm xoa dịu nhà chức trách Mỹ bằng cách đưa dữ liệu người dùng Mỹ vào trung tâm bảo mật do Oracle quản lý.

Đây chỉ là một phần trong nỗ lực lớn của TikTok để ngăn chặn một lệnh cấm từ Mỹ. Ứng dụng hiện có 150 triệu người dùng tại đây. CEO TikTok Shou Zi Chew đã điều trần trước Hạ viện Mỹ, nhưng hầu hết các nhà lập pháp đều không cảm thấy thuyết phục đối với Project Texas.

TikTok bỏ hàng triệu USD để vận động chính phủ Mỹ nhưng không thành công. (Ảnh: Reuters)

Một trong các đề xuất hàng đầu nhằm vào TikTok là đạo luật RESTRICT, do nhóm Thượng nghị sỹ lưỡng đảng đưa ra. Đạo luật muốn trao quyền cho Bộ Thương mại Mỹ đánh giá các rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến các giao dịch công nghệ nhất định với các doanh nghiệp, cá nhân đến từ các nước thù địch. Bộ trưởng Thương mại có thể đề nghị Tổng thống ban hành lệnh cấm.

Một đề xuất khác là đạo luật DATA. Nó sẽ tước đoạt “tấm khiên” bảo vệ nội dung trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, yêu cầu Tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty trụ sở tại Trung Quốc chuyển dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người Mỹ sang cá nhân, tổ chức tại Trung Quốc.

Từ sau cuộc gọi với Beckerman, ông Buck vẫn không rút lại việc gọi TikTok là nguy cơ an ninh quốc gia. Nhân viên của ông cho biết họ vẫn lo ngại về các chính sách quyền riêng tư, an ninh mạng và an ninh quốc gia của công ty.

Một đồng minh khác của ông Buck tiết lộ với CNBC rằng TikTok đang lãng phí số tiền vận động hành lang này khi muốn thay đổi suy nghĩ của thượng nghị sỹ.

Theo một chiến lược gia khác, nỗ lực vận động Đồi Capitol vài tuần trước phiên điều trần của ông Chew là khá “nghiệp dư”. Các văn phòng quốc hội đã từ chối gặp mặt đại diện công ty. Các quan chức TikTok cũng không tiếp cận những nhà lập pháp quan trọng.

Ví dụ kể trên chỉ là một trong nhiều trường hợp mà các nhà vận động hành lang cho TikTok hay ByteDance chứng kiến các chiến dịch của họ bị Đồi Capitol phớt lờ. Thực tế việc một số nhà lập pháp thể hiện sự thờ ơ trong việc nghe CEO TikTok điều trần là dấu hiệu mới nhất cho thấy công ty có thể cần thêm đồng minh tại quốc hội để tránh gặp phải các hạn chế hay lệnh cấm.

Có vẻ như TikTok chỉ tăng cường nỗ lực vận động ngay trước khi phiên điều trần diễn ra. Công ty đã mời hàng chục nhà sáng tạo có ảnh hưởng trên TikTok đến Washington trước sự kiện. Họ cũng có vài đồng minh tại Đảng dân chủ.

Lời nói của các nhà sáng tạo nội dung dường như đã gây được tiếng vang với nhiều người dùng Mỹ, những người xem TikTok như một nguồn giải trí, thông tin và thậm chí mang lại thu nhập cho mình.

Trong và sau phiên điều trần, người dùng TikTok chia sẻ clip các nhà lập pháp hỏi những câu cơ bản và chế giễu vì họ không hiểu biết công nghệ.

Dù vậy, theo CNBC, dựa trên 5 tiếng điều trần căng thẳng, những lời phản đối của các nhà sáng tạo không đủ để xoa dịu những lo ngại sâu sắc của nhà lập pháp về quan hệ của TikTok với Trung Quốc cùng tính chất “gây nghiện” của ứng dụng.

Theo OpenSecrets, ByteDance và TikTok đã chi tổng cộng hơn 13 triệu USD cho các nỗ lực vận động chính phủ Mỹ từ năm 2019. Tất cả các nhà vận động hành lang của ByteDance đều làm cho TikTok, trong khi TikTok cũng tuyển một số chuyên gia riêng. Phần lớn chi phí do ByteDance bỏ ra. Năm 2022, công ty bỏ ra số tiền kỷ lục 5,3 triệu USD để vận động.

TikTok chi hơn 900.000 USD từ năm 2020 cho các chuyên gia vận động bên ngoài. Năm ngoái, ByteDance còn quyên góp hơn 400.000 USD cho các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến một số thành viên Quốc hội Mỹ.

Nhà Trắng không bình luận gì khi được hỏi về các nỗ lực vận động hành lang của TikTok.

(Nguồn: Vietnamnet/CNBC)