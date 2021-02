Tiêu thụ điện dịp Tết Tân Sửu giảm hơn ngày thường

(VTC News) -

Ngày 17/2, chia sẻ với VTC News, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết từ 10/2 đến hết 16/2 (tức từ 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mồng 5 Tết Tân Sửu), việc cung cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định phục vụ nhân dân.

Tổng công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa các ngày trong dịp Tết Tân Sửu chỉ ở mức khoảng 12.500 - 13.500 MW.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy công suất và sản lượng điện tiêu thụ tính trên cả nước vào dịp Tết đều giảm mạnh so với ngày thường trước Tết.

Theo đó, tính trung bình trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia trung bình ngày chỉ ở mức khoảng 22.800 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 418 triệu kWh/ngày.

Đặc biệt, tổng công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa các ngày trong dịp Tết Tân Sửu xuống rất thấp, chỉ còn ở mức khoảng 12.500 - 13.500 MW.

Hiện tại, tổng công suất lắp đặt nguồn toàn hệ thống ở mức khoảng 69.000 MW với hơn 21.600 MW năng lượng tái tạo (riêng về điện mặt trời có công suất tổng cộng hơn 16.000 MW) thì đã có sự chênh lệch quá lớn giữa nguồn phát và phụ tải tiêu thụ vào các giờ thấp điểm trưa.

“Mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc trong kỳ nghỉ Tết thấp hơn khoảng 27% về công suất và thấp hơn 32% về sản lượng so với mức trung bình ngày của tuần trước Tết”, đại diện EVN cho hay.

Vẫn theo EVN, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, tình huống hệ thống điện dư thừa công suất đang phát lên hệ thống so với phụ tải tiêu thụ đã được đánh giá là tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh của hệ thống điện vì có thể khiến tần số hệ thống điện tăng cao, thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn hệ thống điện quốc gia.

Do đã chủ động, kịp thời thông tin rộng rãi, cảnh báo về vấn đề an ninh an toàn trong vận hành hệ thống điện trước và trong dịp Tết, các chủ đầu tư nguồn phát điện (kể cả điện mặt trời mái nhà) đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ, từ đó đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối vận hành an toàn, ổn định.