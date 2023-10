Tiết lộ thời điểm HLV Gong Oh-kyun ra mắt CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Theo nguồn tin của VTC News, HLV Gong Oh-kyun về Hàn Quốc sau khi đàm phán hợp đồng với CLB Công an Hà Nội và sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 3/11. Đây cũng là ngày diễn ra trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa chính thức nhậm chức, dẫn dắt đội bóng ngành công an ở trận derby Thủ đô.

Khi V-League bước vào quãng nghỉ đầu tiên trong mùa giải 2023/2024 (loạt trận quốc tế tháng 11), ông Gong mới chính thức tiếp quản nhiệm vụ từ HLV trưởng hiện tại là ông Trần Tiến Đại.

HLV Gong Oh-kyun bắt đầu công việc ở trận gặp HAGL.

Ở trận đấu với Hà Nội FC sắp tới, ông Đại vẫn sắm vai thuyền trưởng của CLB Công an Hà Nội. Khi HLV Gong Oh-kyun xuất hiện, sẽ có nhiều thay đổi trong ban huấn luyện của đội đương kim vô địch V-League. Chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn mang thêm các trợ lý đồng hương đến đội bóng mới.

Trận đấu ra mắt CLB Công an Hà Nội của HLV Gon Oh-kyun là cuộc đọ sức với CLB HAGL ở đấu trường cúp Quốc gia. Ở vòng 2 V-League, HAGL vừa nhận thất bại nặng nề với tỉ số 0-3 trước chính CLB Công an Hà Nội. Do đó, đây là thử thách không quá khó khăn và ông Gong được kì vọng có khởi đầu suôn sẻ.

HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31 thay HLV Park Hang Seo. Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc, nhà cầm quân 48 tuổi xây dựng lối chơi mới mẻ, bắt mắt cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Tại giải đấu này, HLV Gong Oh-kyun và các học trò lọt vào đến vòng tứ kết sau khi bất bại ở vòng bảng. Đây là điều chưa từng có đội tuyển nào của bóng đá Việt Nam làm được ở giải châu lục. Cách chơi của U23 Việt Nam khi ấy còn hứng khởi hơn rất nhiều so với khi được người tiền nhiệm Park Hang Seo dẫn dắt tại SEA Games 31.

Kể từ đó đến nay, HLV Gong Oh-kyun không dẫn dắt thêm đội bóng nào mà nỗ lực trau dồi bản thân và chờ đợi cơ hội làm việc tại Việt Nam. Cách đây 1 tháng, Hà Nội FC mới là đội bóng dẫn đầu trong việc đàm phán với ông Gong. Đội bóng Thủ đô từng chủ động tìm phiên dịch Hàn Quốc để sẵn sàng đón cựu HLV trưởng U23 Việt Nam.