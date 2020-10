Tiết lộ cuộc gọi điện lúc 2 giờ sáng của Choi Jin Sil trước khi mất

Ngày 7/10, chương trình Let's Live Together With Park Won Sook đã lên sóng đài KBS2. Trong chương trình, nữ diễn viên gạo cội chia sẻ kỷ niệm cuối cùng của bà với Choi Jin Sil trước khi nữ diễn viên tự vẫn.

Park Won Sook nói: "Choi Jin Sil gọi điện cho tôi vào rạng sáng một ngày trước khi cô ấy qua đời khoảng 1-2 tháng. Cô ấy rủ tôi làm khách mời chương trình Taxi của Lee Young Ja".

Khi nhận điện thoại, Park Won Sook đang ở trên núi Namhae nên sóng điện thoại kém. Bà phải rời khỏi phòng ngủ để nghe điện thoại. Theo nữ diễn viên, khi nhìn thấy đồng hồ điểm 2h sáng, bà tưởng Choi Jin Sil say rượu nên đã tức giận mắng cô. "Bây giờ là mấy giờ? Đã 2h sáng rồi. Ngày mai hãy gọi lại cho chị sau", diễn viên 71 tuổi thuật lại cuộc trò chuyện.

"Lúc đó, tôi tức giận vì Choi Jin Sil gọi điện quá muộn. Tôi biết đó không phải vấn đề to tát, nhưng bạn thử nghĩ đến việc đánh thức một người đang ngủ chỉ để nói vài câu không quan trọng xem?", Park Won Sook chia sẻ trong chương trình. Tuy nhiên, Choi Jin Sil không hề gọi lại cho Park Won Sook, theo báo Hàn đưa tin.

"Đó là cuộc gọi cuối cùng của tôi với Choi Jin Sil. Giờ nghĩ lại, thực ra cô ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi mà thôi", diễn viên sinh năm 1949 vừa nói vừa khóc.

Theo Park Won Sook, bà và Choi Jin Sil thân thiết sau khi hợp tác trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Park Won Sook cho rằng minh tinh quá cố có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. "Tôi không ngờ Choi Jin Sil phải trải qua những khó khăn lớn đến thế và thực sự cần người nói chuyện. Tôi hối hận vì ngày ấy đã không kiên nhẫn nói chuyện với Jin Sil", Park tâm sự trong chương trình.

Lee Young Ja - host chương trình Taxi được nhắc tới trong câu chuyện của Park Won Sook - là bạn thân của Choi Jin Sil. Hôm 5/10, Lee Young Ja cũng nhắc tới Choi Jin Sil trong chương trình You Can Talk To My Sister của đài SBS.

"Người bạn thân nhất của tôi đột ngột qua đời. Lúc ấy, tôi không dám tin, thậm chí không thể khóc được. Nhưng ba năm sau đó, cảm xúc của tôi vỡ òa, bật khóc nức nở", nữ diễn viên hài tâm sự.

Choi Jin Sil sinh năm 1968. Nữ diễn viên lựa chọn kết liễu cuộc sống sau thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm. Cuộc hôn nhân không suôn sẻ với cầu thủ Jo Sung Min và cái chết của bạn thân Ahn Jae Hwan được cho là nguyên nhân chính khiến minh tinh Ước mơ vươn tới một ngôi sao rơi vào u uất. Sự ra đi của Choi Jin Sil được xem là một trong những sự kiện chấn động nhất ngành giải trí châu Á.