Tiết lộ bất ngờ về gói thầu gần 5 tỷ giữa bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Việt Á

Ngày 21/12, ông Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, năm nay đơn vị có tổ chức đấu thầu qua mạng để mua 10.000 bộ test PCR và hóa chất sinh phẩm kèm theo. Gói thầu này có trị giá gần 5 tỷ đồng.

Việc đấu thầu được bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức rộng rãi qua mạng và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là đơn vị trúng gói thầu này.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Được biết, gói thầu có 8 danh mục gồm: Đầu côn tiệt trùng có lọc, Kít xét nghiệm SAR-CoV-2, tách chiết RNA, môi trường vận chuyển virus, que tăm bông lấy dịch họng, que tăm bông lấy dịch mũi…

Chỉ tính riêng kit xét nghiệm SAR-CoV-2, số lượng là 10.000 bộ trị giá 3.675 tỷ đồng, đơn giá 367.500 đồng/bộ.

Theo ông Thanh, từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức mua kit xét nghiệm COVID-19. Trước đây, phía bệnh viện chủ yếu sử dụng nguồn từ các nhà tài trợ, viện trợ.

“Việt Á trúng thầu. Chúng tôi đang làm hợp đồng để chờ họ ký kết thì xảy ra sự việc này. Chúng tôi khẳng định chưa ký hợp đồng với công ty Việt Á. Trước đây bệnh viện chủ yếu sử dụng nguồn viện trợ, từ bộ kit test nhanh đến test PCR. Chỉ có đợt này, bệnh viện mua bằng hình thức đấu thầu qua mạng. Việc đấu thầu được thực hiện công khai rộng rãi trên mạng”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết.

Theo nguồn tin, ngoài Bệnh viện Hà Tĩnh, Công ty Việt Á cũng trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC). Qua nhiều lần liên hệ, phía lãnh đạo CDC cho biết đang làm báo cáo, chưa cung cấp cụ thể số liệu. Phía công an cũng đã làm việc với CDC Hà Tĩnh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can, trong đó, có ông Phan Quốc Việt (1980)- người sáng lập đồng thời là Tổng Giám đốc Cty Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương gần 30 tỷ đồng.