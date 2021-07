Tiếp xúc F0, chủ tịch và trưởng công an thị trấn ở Hà Nội phải đi cách ly

(VTC News) -

Chiều 13/7, ông Đào Đức Long, Phó chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn huyện lên 10 ca.

Trường hợp dương tính mới này là N.T.N. (SN 1958, ở tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai). Người này tiếp xúc với 2 F0 là T.Đ.A. và T.T.A.

Theo ông Long, thị trấn Quốc Oai rà soát được 71 trường hợp F1, đang truy vết F2. Trong đó, 24 F1 là lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của UBND thị trấn Quốc Oai, Công an thị trấn Quốc Oai đi cách ly tập trung (16 F1 thuộc UBND thị trấn, 8 F1 là công an thị trấn, trong đó có trưởng công an).

Chủ tịch, Trưởng Công an thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ là F1, phải đi cách ly tập trung

Ông Long cũng cho biết thêm, qua điều tra dịch tễ, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai được xác định là F1 do tiếp xúc gần với F0 và được đưa đi cách ly tập trung ngay sau đó. Ngay sau khi Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai được đưa đi cách ly tập trung, cơ quan này chỉ còn lại một Phó Chủ tịch UBND tại trụ sở là ông Long.

“Các đoàn thể bên chính quyền của thị trấn gần như đã đi cách ly hết, chỉ còn một mình tôi. Ngoài ra, vẫn còn Bí thư, Phó Bí thư của thị trấn Quốc Oai nữa”, ông Long nói.

Được biết, huyện Quốc Oai đã lập 4 chốt phong tỏa khu vực có các ca F0 sinh sống. Các ca F0 ở huyện Quốc Oai có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Các địa điểm liên quan gồm: trụ sở UBND thị trấn Quốc Oai, Văn phòng đăng ký đất đai huyện, đám hiếu ở thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn), quán phở Hà Nội tại thị trấn Quốc Oai.

Hôm qua, UBND huyện Quốc Oai thông báo về việc rà soát các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 là ông Đ.Đ.L., cán bộ UBND thị trấn Quốc Oai. Qua rà soát, truy vết, ông L. đến đám hiếu của cụ N.P.H. ở đội 5, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai từ 9h đến 10h ngày 6/7 và quán phở Hà Nội tại thị trấn Quốc Oai từ 6h30 đến 7h ngày 8/7.

UBND huyện Quốc Oai yêu cầu các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn tổ chức truy vết, rà soát các trường hợp liên quan và thông báo cho người dân từng đến các địa điểm và thời gian trên cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.