Tiếp tục phiên xử cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến dù vắng 2 bị cáo

Sáng 8/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) đối với Lê Tấn Hùng (Tổng Giám đốc SAGRI); Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 17 đồng phạm khác.

Trước đó, ngày 6/12, phiên tòa phải tạm hoãn do vắng 2 bị cáo Hồ Văn Ngon, cựu Phó Tổng Giám đốc SAGRI (bị bệnh) và Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Hành chính nhân sự SAGRI (đang là F1).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mở đầu phiên xét xử, HĐXX thông tin, qua làm việc với bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh cho Hồ Văn Ngon, sức khỏe của bị cáo có thể tham gia được phiên tòa. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Hồ Văn Ngon, bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đơn xin bảo lưu tất cả những lời khai tại quá trình điều tra và uỷ quyền cho luật sư tham gia tố tụng.

HĐXX quyết định xét xử vắng mặt 2 bị cáo Hồ Văn Ngon và Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Theo cáo trạng, năm 1993, UBND TP.HCM giao khu đất thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích hơn 36.000m2 tại phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) cho SAGRI làm cơ sở chăn nuôi heo.

Năm 2008, UBND TP.HCM phê duyệt phương án xử lý tổng thể nhà, đất của SAGRI, chấp thuận cho SAGRI chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đối với 9 cơ sở nhà đất, trong đó có khu đất tại địa chỉ khu phố 4, phường Phước Long B.

Ngày 31/10/2008, SAGRI ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (Tổng Công ty Phong Phú) để hợp tác kinh doanh đầu tư Dự án Khu nhà ở trên khu đất hơn 36.000m2. Năm 2011, SAGRI nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (ở giữa).

Đến năm 2013, UBND quận 9 (cũ) ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, có sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất làm tăng diện tích nhóm đất ở biệt thự so với chỉ tiêu quy hoạch tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất trước đó.

Theo quy định của pháp luật, SAGRI phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Ngày 20/8/2014, ông Hùng với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị SAGRI đã ký Nghị quyết về chủ trương hợp tác với Tổng Công ty Phong phú thực hiện Dự án cụm Công nghiệp 94ha tại huyện Bình Chánh và Dự án Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (cũ).

Năm 2015, Thanh tra TP.HCM tiến hành tranh tra và ban hành kết luận về việc quản lý, sử dụng đất đai tại SAGRI xác định có 3 dự án do SAGRI đầu tư để hợp tác kinh doanh, thành lập pháp nhân mới không thuộc ngành nghề kinh doanh chính, trong đó gồm dự án Khu nhà ở tại phường Phước Long B. UBND TP.HCM yêu cầu SAGRI có phương án cơ cấu lại và thực hiện thoái hết số vốn đã đầu tư tại 3 dự án không đúng ngành nghề kinh doanh chính, trong đó có dự án trên.

Tuy nhiên, ông Hùng và các bị can khác tại SAGRI vẫn tiếp tục các thủ tục thực hiện phương án triển khai dự án khu nhà ở nói trên. Việc chuyển nhượng dự án trên của SAGRI đã có những sai phạm chính như chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất làm tăng diện tích nhóm đất ở biệt thự nên dự án không đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng; không xây dựng đề án tái cơ cấu, phương án thoái hết số vốn theo yêu cầu của UBND TP.

Việc chuyển nhượng dự án mà không tiến hành thẩm định giá theo giá thị trường, không tiến hành đấu giá; tự thỏa thuận giá trị của dự án và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Phong Phú trái quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về kinh doanh bất động sản; pháp luật về đất đai; Luật Doanh nghiệp.

Ngoài sai phạm trên, năm 2016, ông Hùng còn bị cáo buộc đã bàn bạc, chỉ đạo cấp dưới ký khống 10 hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài cho cán bộ trị giá hơn 13,3 tỷ đồng rồi rút sử dụng. Khi bị thanh kiểm tra, ông Hùng chỉ đạo hợp thức hồ sơ, tài liệu, dòng tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đối với bị can Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được phân công phụ trách thêm lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, nhưng không phụ trách SAGRI.

Ngày 17/11/2017, ông Tuyến ký ban hành quyết định 6077/QĐ-UBND chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án khu nhà ở phường Phước Long B, quận 9 (cũ) cho Tổng Công ty Phong Phú.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can là cán bộ lãnh đạo tại UBND TP.HCM trong vụ án này với chức trách, nhiệm vụ và vị trí công tác của mình đều biết việc SAGRI góp vốn thực hiện dự án khu nhà ở, sau đó chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Phong Phú thực chất là chuyển nhượng phần vốn góp ra bên ngoài của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Biết SAGRI chưa xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, chưa có phương án thoái vốn trình UBND TP phê duyệt, đồng thời SAGRI chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nên dự án chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng và việc chuyển nhượng còn phải tuân thủ pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về đất đai.

Sau khi bị khởi tố để điều tra, các bị can Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn khai do nể nang bị can Lê Tấn Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM. Do đó, dù biết sai vẫn chấp thuận cho SAGRI được chuyển nhượng dự án khu nhà ở cho Tổng Công ty Phong Phú không thông qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định; Không đảm bảo tính công khai, minh bạch và theo giá thị trường, gây hậu quả thiệt hại thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước hơn 672 tỷ đồng.