Tiếp tục khởi tố Tổng Giám đốc HDTC Đinh Trường Chinh

(VTC News) -

Ngày 27/12, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Đinh Trường Chinh (49 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC)) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - liên quan đến sai phạm tại khu đô thị An Phú - An Khánh.

Cùng ngày, Công an TP.HCM đã khám xét nơi ở, nơi làm việc và thu giữ nhiều tài liệu của bị can này.

Bị can Đinh Trường Chinh.

Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà là công ty nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO). Năm 2015, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà được phê duyệt chuyển thành Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC).

UBND TP.HCM giữ 30% vốn điều lệ HDTC và ông Đinh Trường Chinh giữ chức Tổng giám đốc.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Hôm 5/12, Thanh tra TP.HCM thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà làm chủ đầu tư (trước đây là Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà).

Theo kết luận thanh tra, Thủ tướng có quyết định số về giao đất thực hiện dự án. Quá trình thực hiện dự án có tăng diện tích đất làm thay đổi ranh giao đất và được Thủ tướng cho phép điều chỉnh.

Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về điều chỉnh ranh giao đất và chưa được cơ quan chuyên môn đo đạc, tính toán cụ thể để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Công an TP.HCM khám xét trụ sở HDTC.

Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước nhiều sai phạm của Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Thanh tra TP chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ về dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà.

Cụ thể là sai phạm trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng tại dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Việc bán nền này diễn ra trước khi Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà cổ phần hóa. Thời điểm đó, công ty này chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng, trong đó có 3 hợp đồng tiến hành thẩm định giá và 6 hợp đồng không thẩm định giá bán.

Kết luận thanh tra nêu, trong 3 hợp đồng có hợp đồng thẩm định sai lệch theo hướng làm giảm giá trị lô đất. Trong khi đó, đơn giá được Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà chuyển nhượng thấp hơn giá trị thẩm định, không phù hợp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, tháng 10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố ông Đinh Trường Chinh liên quan sai phạm trong vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí từ vụ thâu tóm đất vàng số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.