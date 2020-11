Tiếp tục cấm Macbook Pro 15 inch và thiết bị dùng pin Lithium trên máy bay

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ra văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không nước ngoài đi và đến Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị về cấm vận chuyển pin Lithium và thiết bị sử dụng pin Lithium.

Theo đó, qua thời gian áp dụng và sau khi thực hiện đánh giá rủi ro, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không cần thiết phải phát thanh trên tàu bay về việc cấm sử dụng Macbook Pro 15 inch có pin Lithium bị thu hồi được bán, sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2017 của nhà sản xuất Apple.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hành không thông báo cho hành khách khi mang Macbook Pro 15 inch và các thiết bị có pin Lithium bị thu hồi phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay, trong toàn bộ thời gian bay.

Ngoài ra, Cục HKVN cũng yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 4721/CHK-CT ngày 28/10/2019 về việc cấm vận chuyển pin Lithium ảnh hưởng tới an toàn bay; thông báo khi hành khách làm thủ tục chuyến bay (check-in) trực tiếp tại sân bay cũng như lúc làm thủ tục trực tuyến (online check-in) khi mang Macbook Pro 15 inch được sản xuất, được bán trong khoảng thời gian từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2017 của nhà sản xuất Apple và các thiết bị có pin bị thu hồi phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay, trong toàn bộ thời gian bay theo đúng tinh thần của Chỉ thị 4721/CT-CHK.

Ngày 28/10/2019, Cục HKVN cũng đã ban hành Chỉ thị số 4721/CT-CHK hướng dẫn việc quản lý vận chuyển pin Lithium và thiết bị điện tử sử dụng loại pin ảnh hưởng tới an toàn bay.

Cụ thể, căn cứ việc đánh giá rủi ro an toàn của Cục HKVN về việc vận chuyển bằng đường hàng không đối với pin Lithium bị hư hỏng hoặc bị triệu hồi bởi nhà sản xuất và các thiết bị sử dụng pin Lithium, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không, Cục HKVN đã ban hành Chỉ thị cấm vận chuyển pin Lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium ảnh hưởng tới an toàn bay.

Theo đó, loại pin Lithium và thiết bị điện tử bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không là pin Lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất, hoặc các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium bị hư hỏng, các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất.

Tuy nhiên, máy tính xách tay 15 inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017 nếu đã được thay pin hoặc tắt nguồn vẫn được xách lên máy bay.

Thực hiện Chỉ thị của Cục HKVN về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ đối với một số loại pin Lithium của các thiết bị điện tử trong danh sách có nguy cơ gây cháy, nổ, hai hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines và Pacific Airlines), Bamboo Airways thông báo đã triển khai cấm vận chuyển pin Lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium ảnh hưởng tới an toàn bay trên tất cả chuyến bay của Hãng kể từ ngày 15/11/2019.

Hành khách mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin Lithium nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý xách tay phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay và trong toàn bộ thời gian bay.

Cụ thể, Vietnam Airlines cấm vận chuyển lên tàu bay dưới mọi hình thức: pin Lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất; các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium bị hư hỏng.

Các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium không bị hư hỏng nhưng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất chỉ được phép mang dưới dạng hành lý xách tay và tắt nguồn, cấm vận chuyển dưới dạng hành lý và hàng hóa ký gửi. Các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất, nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi thì không bị cấm vận chuyển.

Hãng khuyến cáo hành khách lưu ý và tuân thủ quy định trên để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Hành khách mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin Lithium nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý xách tay phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay và trong toàn bộ thời gian bay. Hành khách cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc, nóng, tạo khói, bị mất hoặc rơi vào cấu trúc ghế trên tàu bay.

Hành khách mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin Lithium nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý xách tay phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay và trong toàn bộ thời gian bay.

Bamboo Airways khuyến cáo hành khách lưu ý và tuân thủ quy định trên để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Vietnam Airlines đã phối hợp với các bên liên quan để xây dựng quy trình kiểm soát, câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên tàu bay để đảm bảo thực hiện quy định. Hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định.

Bamboo Airways cũng ra văn bản cấm vận chuyển bằng đường hàng không dưới mọi hình thức đối với toàn bộ loại pin Lithium bị hỏng hoặc bị triệu hồi bởi nhà sản xuất khi không đi kèm các thiết bị sử dụng chúng.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, cho phép mang theo người hoặc hành lý xách tay lên tàu bay các thiết bị điện tử bao gồm Samsung Note 7 (điều kiện: toàn bộ các linh kiện đều do Samsung sản xuất) và Macbook Pro 15 inch (điều kiện: được bán, sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2017) sử dụng pin Lithium hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất, với điều kiện thiết bị đã tắt nguồn, không được sử dụng, không được nạp năng lượng cho thiết bị trong suốt chuyến bay.

Hãng cũng cho phép vận chuyển các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi.

“Bamboo Airways khuyến cáo hành khách lưu ý và tuân thủ quy định trên để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc, nóng, tạo khói, bị mất hoặc rơi vào cấu trúc ghế trên tàu bay, hành khách cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không. Trường hợp hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển, bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không và xử lý theo quy định”, đại diện Bamboo Airways cho hay.