'Tiếng kẻng an ninh' giữ bình yên xóm làng ở Hải Phòng

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng kẻng đồng loạt vang lên một hồi dài, nhanh dần trên khắp 10 thôn ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Đây là tiếng kẻng an ninh báo yên lúc 22h mỗi đêm ở xã Kiến Thiết để nhắc nhở mọi người, mọi nhà đã đến thời gian nghỉ ngơi, kiểm tra lại các điều kiện an toàn trong gia đình như thu dọn tài sản, khoá cổng, khoá cửa trước khi đi ngủ; dừng các hoạt động vui chơi giải trí, đám hiếu, đám hỷ, các gia đình có karaoke khi thấy tiếng kẻng cũng chủ động tắt các thiết bị âm thanh tránh gây tiếng ồn trong thôn xóm.

22h hàng ngày, tiếng kẻng an ninh báo yên lại vang lên ở khắp 10 thôn của xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Tiếng kẻng an ninh báo yên

Nghe thấy tiếng kẻng, ông Nguyễn Văn Chi (65 tuổi, ở thôn Nam Phong 2, xã Kiến Thiết) cẩn thận khoá cổng, kiểm tra các phương tiện để ngoài sân trước khi đi ngủ.

“Gần 10 năm, tiếng kẻng trở thành một phần rất quen thuộc với người dân xã Kiến Thiết, an ninh trật tự địa phương vì thế được đảm bảo, người dân an tâm sản xuất. Rất nhiều công cụ lao động chúng tôi để ngoài đồng sau một ngày làm việc nhưng hôm sau ra lại tiếp tục sử dụng; vật liệu xây dựng, xe dựng khi người dân tham gia thể dục, dân vũ... cũng không bị mất cắp”, ông Chi chia sẻ.

Xã Kiến Thiết có diện tích tự nhiên trên 12km2 chia làm 10 thôn với 3.534 hộ và 12.693 nhân khẩu. Xã có 2 tuyến đường liên tỉnh, liên huyện chạy qua, chiều dài 7km, có 2 cầu nằm trên địa bàn là cầu phao Đăng và cầu Hàn nối với huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Vì thế, nơi đây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Xã Kiến Thiết là địa bàn rộng, có 2 cây cầu nối liền xã với huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Năm 2015, mô hình “Tiếng kẻng an ninh, cây gậy an toàn” ra đời tại xã Kiến Thiết khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau tiếng kẻng an ninh báo yên cũng là khoảng thời gian lực lượng công an xã, bảo vệ, tổ tự quản an ninh trật tự của các thôn tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tình trạng đánh nhau, mâu thuẫn trong gia đình, tệ nạn xã hội như nghiện, trộm cắp... giảm mạnh.

Nói thêm về mô hình này, Thiếu tá Phạm Chí Chung - Trưởng Công an xã Kiến Thiết cho hay, năm 2019, anh về nhận công tác tại địa phương. Từ mô hình “Tiếng kẻng an ninh, cây gậy an toàn” được công an xã bán chuyên cùng các lực lượng chức năng gây dựng từ trước, anh Chung tiếp quản, cùng mọi người phát triển.

Theo anh Chung, các đối tượng khi nghe tiếng kẻng an ninh báo lúc 22h cũng có sự đề phòng rất cao vì bản thân họ hiểu đây là thời điểm người dân nêu cao tinh thần cảnh giác.

“Lúc đầu tiếp cận mô hình này người dân cũng bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, mô hình phát huy hiệu quả và trở thành “món ăn” không thể thiếu của người dân. Một số thôn khi không thấy tiếng kẻng an ninh, các cháu nhỏ chạy ra ngoài nhà văn hoá thôn hỏi các bác bảo vệ sao hôm nay gõ kẻng muộn thế.

Không chỉ “tiếng kẻng an ninh”, “chiếc gậy an toàn” cũng trở thành vật thân quen với người dân xã Kiến Thiết. Nếu không may có kẻ gian xông vào nhà dân, mang theo hung khí để gây ra các việc liên quan trộm cắp, đánh người thì với “chiếc gậy an toàn”, người dân có thể tự vệ, đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình và bản thân”, Thiếu tá Chung bảo.

Theo lời kể của Thiếu tá Chung, xã Kiến Thiết có hệ thống đường sá sạch đẹp, giao thông thuận lợi, từ đây cũng dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép. Tuy nhiên, cùng với sự ra đời của mô hình “tiếng kẻng an ninh, chiếc gậy an toàn”, sự tuần tra, kiểm soát thường xuyên của lực lượng công an đã gần như “xoá sổ” hiện tượng đua xe trái phép ở địa phương.

“Các đối tượng có thể hoạt động bất cứ thời gian nào khi người dân mất cảnh giác như trưa, đầu giờ tối, đêm... Từ khi lực lượng công an chính quy về địa phương, các vụ đánh chém, mâu thuẫn dùng hung khí… giảm hẳn so với trước kia. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã Kiến Thiết không xảy ra các vụ trọng án, án nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng”, Thiếu tá Chung thông tin.

Tham gia từ khi mô hình bắt đầu được thành lập, ông Trương Văn Tưng (63 tuổi, Công an viên xã Kiến Thiết, phụ trách an ninh thôn An Thạch) cảm nhận được sự bình yên thay đổi từng ngày của xã Kiến Thiết.

Tiếng kẻng an ninh báo yên vang lên lúc 22h, lực lượng công an xã, bảo vệ, tổ tự quản an ninh trật tự của các thôn chia làm 3 ca, thay nhau tuần tra, kiểm soát trên các ngả đường thôn xóm.

“Lúc mọi người nghỉ ngơi lại là lúc chúng tôi phải làm việc nhiều hơn. Chúng tôi được trang bị đèn pin, công cụ hỗ trợ, trang phục đi mưa, đi rét phù hợp với từng loại hình thời tiết. Anh em chia nhỏ thành các mũi đi tuần tra để khi có vấn đề gì thì báo nhau. Xã rộng nên có lúc chúng tôi đi xe máy, có lúc gửi xe đi bộ để đảm bảo nắm bắt được tình hình trật tự trị an trên địa bàn.

Kể cả lễ tết, những ngày mưa dầm, gió Bắc... chúng tôi vẫn không bao giờ quên trách nhiệm của một người công an đối với sự bình yên thôn xóm”, ông Tưng tâm sự.

Xã Kiến Thiết là một trong những xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tiếng kẻng thúc giục người dân "xung trận"

Không chỉ có vai trò “báo yên”, kẻng an ninh ở xã Kiến Thiết còn là hiệu lệnh, kẻng báo động, thúc giục mọi người cùng “xung trận”.

Ông Vũ Ngọc Ngưng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết cho hay, khi kẻng gõ liên hồi là báo có thiên tai, hoả hoạn hay lũ lụt, ứng cứu hộ đê trên địa bàn xã. Lúc ấy, ai cũng đồng lòng giúp sức cùng các cấp chính quyền, lực lượng chức năng nhằm ứng cứu kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Khi trong thôn, xóm phát hiện có kẻ trộm, cướp tài sản, lừa đảo hoặc gây mất an ninh trật tự... tiếng kẻng báo động gõ 3 tiếng, thúc giục liên hồi. Lúc này toàn dân xã Kiến Thiết thức dạy, tập trung truy đuổi, bắt giữ kẻ vi phạm, đồng thời báo ngay trưởng thôn dẫn giải về nhà văn hoá thôn hoặc trụ sở UBND xã Kiến Thiết bàn giao cơ quan công an để xử lý kịp thời.

“Chúng tôi cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không được đánh đập, gây thương tích cho người vi phạm”, ông Ngưng nhấn mạnh.

Theo lời kể của ông Vũ Văn Tươi - Trưởng thôn Nam Phong 2 (xã Kiến Thiết), có lần phát hiện kẻ trộm chó, người dân báo cho thôn. Ngay sau đó, thôn triển khai đánh kẻng dồn dập, người dân ở các thôn khác cũng chạy ra hỗ trợ.

“Mặc dù không bắt được kẻ trộm nhưng cũng đánh động để chúng thấy được sự đồng lòng của người dân, an ninh luôn được thắt chặt trên địa bàn xã Kiến Thiết.

Nếu như trước khi có mô hình này, khách tới xã Kiến Thiết chơi vẫn cảm giác hơi “gợn” khi thấy xe dựng ngoài sân, cổng mở nhưng bây giờ họ lại thấy rất yên tâm. Thậm chí, có những gia đình khi đi ngủ, tất cả xe máy, xe đạp đều được họ dựng ngoài sân”, ông Tươi chia sẻ.

Thượng tá Đào Minh Đức – Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Thông tin với PV VTC News, Thượng tá Đào Minh Đức – Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tiên Lãng (Ban chỉ đạo 779 - Hải Phòng) cho biết, xã Kiến Thiết là một trong những xã tốp đầu về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Xã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, nổi bật là phong trào “Tiếng kẻng an ninh, cây gậy an toàn” và camera an ninh toàn xã, phục vụ rất tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã nói chung và công tác an ninh trật tự tại địa phương nói riêng.

“Phải khẳng định rằng, trong nhiều năm qua, Kiến Thiết luôn luôn dẫn đầu phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Tiên Lãng. Đặc biệt thời gian vừa qua, sau khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hải Phòng, lực lượng công an chính quy đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của xã, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội cùng hệ thống chính trị của xã triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được tổng thể sức mạnh của toàn hệ thống chính trị cũng như sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt hơn nữa là phục vụ nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu của xã Kiến Thiết trong thời gian vừa qua.

Qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân xã Kiến Thiết nói riêng và huyện Tiên Lãng nói chung phấn khởi, tin tưởng, yên tâm về công tác an ninh trật tự. Tất cả các vụ việc phạm pháp hình sự, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đã được giải quyết một cách cơ bản ngay từ cơ sở. Các tổ hòa giải hoạt động rất tốt. Do vậy chúng tôi đánh giá xã Kiến Thiết là một trong những xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, Thượng tá Đào Minh Đức chia sẻ.