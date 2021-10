Tiền thu thuế giảm gần một nửa trong tháng 9

Đây là số liệu được Tổng cục Thuế ghi nhận trong báo cáo tình hình thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong tháng 9 và tính chung 9 tháng từ đầu năm.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế cho biết số tiền thu ngân sách Nhà nước do cơ quan này quản lý trong tháng gần nhất đạt 52.000 tỷ đồng , bằng 4,7% so với dự toán và chỉ bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 48.600 tỷ đồng , bằng 4,4% so với dự toán và chỉ tương đương 53,4% cùng kỳ.

Đây cũng là tháng ghi nhận số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay. So mức thu bình quân 4 tháng đầu năm, số thu trong tháng 9 đã giảm hơn một nửa.

Lý giải vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết dù lũy kế thu ngân sách 9 tháng vẫn bám sát dự toán được giao, nguồn tăng thu tập trung chủ yếu trong 4 tháng đầu năm.

Từ cuối tháng 4, đợt dịch Covid-19 bùng phát với mức độ lây nhiễm mạnh, diễn biến phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm kinh tế và có nhiều khu công nghiệp lớn như TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến các cơ sở thương mại, kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng đến kinh tế nói chung và số thu ngân sách nói riêng.

Trong đó, thu thuế phí nội địa (loại trừ yếu tố gia hạn) từ mức tăng 19,6% của 4 tháng đầu năm đến tháng 7 đã giảm 10,8%; tháng 8 giảm 21% và tháng 9 vừa qua ước giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Về quy mô, số thu thuế, phí nội địa (loại trừ yếu tố gia hạn) không kể khoản thu phát sinh theo quý cũng đang giảm mạnh qua từng tháng.

Đáng chú ý, do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP.HCM và 19 tỉnh, thành phố phía Nam nên thu từ lệ phí trước bạ tại các tỉnh này giảm rất sâu. Tháng 8 đã giảm 56,5%. Đến tháng 9 gần nhất cũng giảm 48,5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021 về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm nay. Theo đó, cơ quan quản lý sẽ gia hạn thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 3-8; thuế giá trị gia tăng quý I và quý I; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I-II; gia hạn tiền thuê đất kỳ 1 năm 2020 cho các doanh nghiệp và gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân năm 2021 đối với hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực gặp khó khăn do tác động của đại dịch.

Theo Tổng cục Thuế, những giải pháp này cũng đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách những tháng gần đây.

Riêng tháng 9, tổng số tiền cơ quan thuế thực hiện gia hạn thuế theo Nghị định 52/2021 vào khoảng 4.000 tỷ (thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ khai thuế tháng 8).

Lũy kế hết 9 tháng, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất là khoảng 78.501 tỷ đồng .

Theo đánh giá của cơ quan quản lý thuế, hiện tại, một số địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đã dần nới lỏng các biện pháp giãn cách, tuy nhiên số lượng người nhiễm bệnh giảm chậm, diễn biến tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Do đó, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong quý cuối năm được dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, rủi ro.