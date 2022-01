Tiễn Táo quân về trời, người Sài Gòn mong năm mới không còn dịch bệnh

Chị Nguyệt (áo đen) tranh thủ chút thời gian nghỉ làm, đi chợ chọn mua 3 con cá chép to, chị chọn cá to vì mong muốn cho Táo quân về trời chắc chắn và an toàn. "Năm qua rất khó khăn rồi nên năm nay chỉ mong ông Táo sẽ tâu điều tốt đẹp với Ngọc Hoàng để năm mới hết dịch", chị Nguyệt chia sẻ.