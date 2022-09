Tiến sát mốc 24.000 đồng, giá USD ngân hàng cao nhất lịch sử

(VTC News) -

Cụ thể, lúc 15h30 chiều 17/9, giá giao dịch USD tại Eximbank là 23.530 – 23.790 đồng/USD (mua - bán); tại Techcombank là 23.519 – 23.810 đồng/USD...Cao nhất là Sacombank với giá giao dịch 23.542 - 23.967 đồng/USD.

Hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá mua - bán USD của ngân hàng thương mại khá lớn.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm chốt tuần tại mức 23.283 VND/USD, đi ngang so với hôm qua nhưng đã tăng 50 đồng so với đầu tuần. Cụ thể, so với mức 23.253 VND/USD ghi nhận vào phiên đầu tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng 30 đồng/USD. Còn nếu so với mức giá niêm yết thấp nhất trong tuần là 23.244 VND/USD ghi nhận vào ngày thứ 3 (13/9), tỷ giá trung tâm đã tăng 39 đồng/USD.

Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần hôm nay là 23.982 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.585 VND/USD.

Giá USD ngân hàng "nóng" lên khiến chênh lệch với thị trường chợ đen được thu hẹp. Trên thị trường tự do, giá USD vẫn giao dịch quanh vùng 24.000 đồng. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay mua vào với giá 23.980, bán ra ở mức 24.030 đồng.

Giá USD ngân hàng đang ở mức cao nhất lịch sử. (Ảnh minh họa)

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index sáng 17/9 (giờ Việt Nam) giảm nhẹ 0,15 điểm, xuống 109,64 điểm. Những thông tin kinh tế Mỹ khả quan nhưng chỉ số lạm phát tại Mỹ cao khiến giá USD duy trì ở mức cao. Điều này càng khẳng định thêm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới sẽ tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất, tăng lên mức cao kể từ đầu năm đến nay ở 3,859%.

Trước những biến động này, trong cuộc họp gần đây, ông Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào 21/9. Việt Nam cần tiếp tục kiên định sự ổn định của tỷ giá, không để tiền đồng mất giá.

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cũng cảnh báo Việt Nam phải rất cảnh giác với tỷ giá hối đoái khi khả năng tiền đồng có thể tiếp tục mất giá. Câu chuyện đặt ra là thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước nên hay không tăng lãi suất. Nếu không tăng lãi suất, nhà điều hành sẽ phải tiếp tục bán dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ giá hối đoái.