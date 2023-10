Tiền rút ở ATM bị rách có đổi được?

(VTC News) -

Lý do cây ATM nhả tiền rách

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tiền rút tại ATM bị rách là do hệ thống đếm tiền của máy ATM bị lỗi, khiến việc đếm tiền vô tình làm rách tiền.

Nguyên nhân thứ hai là do bộ phận kiểm duyệt không chú ý nên tiền bị rách nhưng vẫn cho vào cây ATM.

Tiền rút từ ATM bị rách có đổi được không?

Theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư 25/2013/TT-NHNN thì đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Như vậy, tiền rút ở ATM bị rách không đủ điều kiện lưu thông. Do đó, khách hàng có thể đổi tiền rách đó tại bất kỳ ngân hàng nào. Việc đổi tiền không hạn chế số lượng và yêu cầu thủ tục giấy tờ, đồng thời cũng không bị tính phí.

Với các trường hợp tiền rút từ ATM bị rách là loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do biến dạng, rách nát vì lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất hoặc do quá trình lưu thông thì không cần phải nộp giấy tờ gì.

Tuy nhiên, nếu đổi tiền rách, hư hỏng do quá trình bảo quản thì cũng cần đảm bảo một số giấy tờ cơ bản theo quy định như: Giấy đề nghỉ đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, mẫu do ngân hàng cung cấp; tên khách hàng, bản sao CMND hoặc CCCD, số điện thoại, địa chỉ, số lượng tiền đổi, nguyên nhân rách, hư hỏng. Những quy định nhất định thường do mỗi một ngân hàng đề ra.