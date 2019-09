Tiến nhanh, tiến chắc trên hành trình chuyển đổi số

Dấu mốc mới trên hành trình chuyển đổi số

Theo giới thiệu của MB, MB App Business & eMB new có nhiều tính năng ưu việt như hạn mức giao dịch lớn; đa kênh liền mạch (lập giao dịch trên eMB new, duyệt trên MB App Business và ngược lại); giao diện thân thiện, hướng đến trải nghiệm người dùng, đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Hàn).

Tốc độ giao dịch nhanh, vượt trội. Đặc biệt, nền tảng số dành cho doanh nghiệp của MB lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường tích hợp các tính năng áp dụng công nghệ 4.0 như chuyển tiền quốc tế online, mua bán ngoại tệ online…

Theo ông Vũ Thành Trung, Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, Ngân hàng đã và đang hoàn thiện hệ sinh thái số với mục tiêu từng bước cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân là cán bộ nhân viên của doanh nghiệp nền tảng ngân hàng số 4.0, với trải nghiệm đa kênh, thuận tiện, nhanh chóng trên bộ công cụ số hóa 100% trong việc quản trị doanh nghiệp (nhân sự, kế toán, thuế, trả lương); dịch vụ ngân hàng (quản lý dòng tiền, quản lý chuỗi cung ứng, thanh toán, chuyển tiền)...

Việc ra mắt sản phẩm trên tiếp tục đánh một dấu mốc quan trọng trên lộ trình triển khai kế hoạch 5 năm 2017 – 2021 với tầm nhìn trở thành “ngân hàng thuận tiện nhất”, mục tiêu đến năm 2021 sẽ nằm trong Top 5 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất của MB.

Để thực hiện các mục tiêu này, MB tập trung triển khai chiến lược theo phương châm "Đổi mới, hợp tác, hiện đại hóa và phát triển bền vững" mà ngân hàng số là một trong ba trụ cột, bên cạnh ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành.

Sự phát triển của công nghệ số đang làm biến đổi mọi mặt của đời sống, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nhưng cũng là thách thức lớn với mô hình kinh doanh truyền thống. Phát triển ngân hàng số là yêu cầu cấp thiết đặt ra với các ngân hàng nếu không muốn bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường tiền tệ, thanh toán. Chuyển đổi số cũng chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngân hàng, của mỗi định chế tài chính.

Nắm rõ xu hướng đó, từ năm 2017, năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm 2017 - 2021, MB thành lập Khối Ngân hàng số với mục tiêu làm chủ và ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm ngân hàng truyền thống; hợp tác với tập đoàn, tổ chức lớn mở rộng mô hình kinh doanh 4.0; hợp tác, liên kết đối tác fintech.

Và app MBBank - ứng dụng ngân hàng trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) là một trong những sản phẩm số chủ lực được MB xây dựng và công bố ra thị trường. App MBBank giúp khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch tài chính, thanh toán hàng ngày với giao diện thân thiện, tinh tế, thao tác đơn giản, an toàn, tốc độ giao dịch nhanh chóng và nhiều tính năng cạnh tranh trên thị trường.

Theo đó, khách hàng có thể thực hiện thanh toán toàn bộ các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, truyền hình…; thanh toán hóa đơn qua QR Code với hơn 20.000 điểm siêu thị, nhà hàng trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể vay online, với thời gian giải ngân chỉ 3 phút.

App MBBank cũng cho phép người dùng tích và tiêu điểm Vinpoint tại tất cả các điểm giao dịch của Vingroup; đặt và thanh toán vé máy bay với hơn 30 hãng hàng không nội địa và quốc tế; mua và thanh toán bảo hiểm; Rút tiền mặt tại ATM qua tính năng tạo mã bí mật –Cash bay code .

Nhờ những tính năng đột phá, app MBBank được trao danh hiệu "Sao Khuê 2019" - giải thưởng tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu. Đây cũng là sản phẩm được Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng giải thưởng “Ngân hàng số tiêu biểu 2018”.

Quả ngọt đầu mùa

Với tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh cao và xu hướng giảm tiêu dùng tiền mặt và những tính năng vượt trội, kênh ngân hàng số của MB trong những năm qua đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Thông tin được MB chia sẻ, năm 2018, Tổng số lượng khách hàng hoạt động tăng 40% so với năm 2017. Tốc độ xử lý hồ sơ và cấp tín dụng cho khách hàng được đẩy nhanh đã góp phần gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, với tỷ lệ hài lòng đạt 87%, tăng 7% so với năm 2017.

Năm 2019, theo ước tính của MB, tổng số lượng giao dịch tài chính trên kênh ngân hàng số tăng xấp xỉ 11 lần so với năm 2017; tăng 5,6 lần so với cùng kỳ 2018; tổng doanh số giao dịch tài chính trên kênh ngân hàng số tăng 4,5 lần so với năm 2017; tăng gần 2 lần so với 2018.

Báo cáo thường niên 2018 của MB cho biết: “Sau 1 năm triển khai chính thức Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2021 bám sát phương châm “Đổi mới, Hiện đại, Hợp tác, Bền vững” cùng 4 chuyển dịch chiến lược là ngân hàng số, nâng cao quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro vượt trội, quản lý hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, MB hoàn thành vượt mức các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Tổng thu lãi thuần từ hoạt động dịch vụ năm 2018 tăng 126% so với 2017, đi đầu trong ngân hàng số với app ngân hàng MB - Bank và các mô hình kinh doanh mới hợp tác với Viettel (Viettel Pay), Vingroup (thẻ MB Vin ID), hợp tác với đối tác Bordier&Cie Singapore để triển khai dịch vụ khách hàng cá nhân cao cấp, đầu tư hợp tác chiến lược với đối tác IBM trong lĩnh vực công nghệ thông tin”. Năm 2018, MB ghi tên mình trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam xếp hạng, với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 68%, đạt 7.767 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, MB ghi nhận 836 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ, tăng vọt so với mức 485 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 22,5% của lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ so với cùng kỳ.

Kế thừa và phát huy các thành tựu đạt được, năm 2019, năm đánh dấu tròn 25 năm ngày thành lập Ngân hàng, MB đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai 4 chuyển dịch chiến lược: tập trung kiện toàn tổ chức hoạt động, hệ thống quy định, chính sách nội bộ theo hướng tăng cường quản trị và giám sát cấp cao với sự hỗ trợ hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động bán chéo trong Tập đoàn và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính hiện đại mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn nữa cho khách hàng và các cổ đông.

Trong đó, tập trung vào các dự án chiến lược trọng điểm: trải nghiệm khách hàng trọn vẹn trên App MBBank; chuyển đổi và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại; CRM/ Smart RM về phân tích kinh doanh và công cụ bán; BPM về tối ưu hóa, tự động hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ hướng đến khách hàng và tăng năng suất lao động; tuân thủ Basel II; đào tạo về đổi mới phương pháp đào tạo và nâng cao năng lực lãnh đạo của nhân sự MB; marketing số.

Trong thông điệp gửi cổ đông, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng khẳng định: “MB quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch năm 2019 với tinh thần “Chiến quyết liệt, tạo cách biệt”, tiếp tục theo đuổi tầm nhìn chiến lược “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất”. Bản lĩnh, tinh thần xông pha đi tới của một ngân hàng đậm “chất lính” đang tạo ra những bước tiến nhanh, tiến chắc trên hành trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của MB.

Box: Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của MB: Tổng tài sản tăng 11 - 12%; tín dụng tăng trưởng theo giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước; huy động vốn tăng trưởng phù hợp đảm bảo chi phí vốn hợp lý; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%; lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng ước đạt 8.345 tỷ đồng, duy trì vị thế Top các ngân hàng về chỉ tiêu hiệu quả (ROE, ROA).

Quỳnh Chi