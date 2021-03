Tiền ngân hàng dồn dập đổ vào bất động sản

(VTC News) -

Thời gian qua, giá đất liên tục tăng nóng ở nhiều địa phương. Nguyên nhân chính theo các chuyên gia là do môi giới đẩy giá lên cao trước những thông tin quy hoạch. Nhưng vẫn còn lý do khác. Đó là các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay mua nhà khiến dòng tiền đổ vào bất động sản, trong khi đó lãi suất huy động liên tục hạ do cầu tín dụng giảm cũng đang đẩy dòng tiền tiết kiệm ra nhanh hơn.

Lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức thấp.

Thực tế, hiện có hàng chục ngân hàng đang triển khai các gói cho vay tiêu dùng, trong đó có cho vay mua bất động sản với lãi suất khá hấp dẫn, dao động từ khoảng 4,99 - 10%/năm. Nhiều ý kiến cho rằng, lãi suất cho vay đang thấp nên nhiều người vay để đầu tư chứng khoán, bất động sản.

Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, hết năm 2020, tín dụng ngân hàng cho vay bất động sản đạt 633.740 tỷ đồng. Còn theo số liệu từ Cục thống kê TP. Hà Nội, tính đến hết tháng 2, cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ với 419.000 tỷ đồng (20,9%).

Nếu xét riêng tại các ngân hàng, Techcombank đang là nhà băng dẫn đầu về số dư và tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản, ở mức 91.360 tỷ đồng và chiếm 33,4% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ đến cuối năm 2020.

Ngoài ra, nhiều nhà băng khác có tỷ trọng cho vay lĩnh vực này đạt 2 chữ số trong tổng dư nợ đến cuối năm 2020 như: VPBank gần 28.400 tỷ đồng (12,8% tổng dư nợ); MSB với 9.020 tỷ đồng (chiếm 11,4%); Vietcapital Bank với gần 5.700 tỷ đồng (chiếm 14,2% tổng dư nợ )…

Thống kê từ Công ty Chứng khoán SSI, trong số các nhà đầu tư tiêu thụ trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường, 14 ngân hàng thương mại mà công ty này theo dõi (chiếm 76% thị phần tín dụng toàn hệ thống trừ Agribank) có số dư lớn nhất, khoảng 185.000 tỷ đồng đến cuối năm 2020, tăng 47% so với cuối năm liền trước.

Chia sẻ về vấn đề này tại Tọa đàm CEO Talk 2021 với chủ đề “Triển vọng kinh tế và nhận định xu hướng thị trường bất động sản trong năm 2021”, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng BIDV cho rằng, đà kinh tế tăng trưởng trở lại sẽ tác động vào khả năng tăng thu nhập trở lại của người dân, bên cạnh đó là vấn đề lãi suất, đây là thời điểm lãi suất thấp nhất trong 15 năm qua, do đó các hộ gia đình, người trẻ sẽ thuận lợi để mua nhà, hay đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia thừa nhận, việc dễ dàng vay vốn ngân hàng cũng gián tiếp làm thị trường đất nhiễu loạn. Bất động sản luôn là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng lại thường xuyên biến động cảm tính. Khi nhu cầu cao, môi giới có thể dễ dàng đẩy giá lên. Hơn nữa, giá đất cũng được giao dịch qua sự thỏa thuận giữa hai bên nên cơ quan chức năng khó kiểm soát, nhà đầu tư lại dễ dao động theo xu hướng chung. Do đó, khi nhiều người vay tiền ngân hàng để mua đất, giá đất có thể nhanh chóng sốt nóng do sự thổi giá của "cò".

3 tháng đầu năm, cơn sốt đất đã càn quét qua nhiều địa phương từ Bắc vào Nam, đặc biệt là các vùng ven đô. Có nơi chỉ trong 1 tháng, giá đất đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.