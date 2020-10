Tiền Giang đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ tự cân đối ngân sách

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc.

Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc sáng 13/10.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, 5 năm qua quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện

“Những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; đây là tiền đề, là cơ sở quan trọng để tỉnh ta phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025", ông Danh nói.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Trung Hải đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

“Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã đặt ra mục tiêu trong 5 năm trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh tự cân đối ngân sách. Bộ Chính trị đã xem xét và cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 2 khâu đột phá đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội”, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất thực hiện 5 vấn đề. Đó là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thứ hai, Tiền Giang cần có các giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phát huy các lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung phát triển đô thị trung tâm và nâng cao tỉ lệ đô thị hoá. Đẩy nhanh công tác tổ chức lập quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Thứ ba, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế.

Thứ tư, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Thứ năm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch môi trường xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.