Tiến độ dự án Imperia Smart City nhìn từ trên cao

(VTC News) -

Sở hữu vị trí đắc địa trên Đại lộ Thăng Long – Tuyến đường huyết mạch phía tây Thủ đô, Imperia Smart City được coi là toạ độ “vàng” cho cuộc sống hiện đại, năng động. Chỉ với khoảng 10 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận hàng loạt giao điểm hành chính, văn hoá, giáo dục của Thủ đô. Nơi đây đồng thời cũng là khu vực tập trung đông đúc cộng đồng người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam, hứa hẹn trở thành tâm điểm sống sôi động mới của Hà Nội.

Đặc biệt, Imperia Smart City hưởng lợi 3 trong 8 tuyến metro tại Hà Nội. Trong đó, 3 tuyến 5,6,7 chạy qua khu đô thị, kết nối dự án tỏa đi các hướng đến trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài và khu vực phía bắc thành phố.

Imperia Smart City được đánh giá là sở hữu vị trí “trung tâm của trung tâm” – nơi đáng sống bậc nhất Đại đô thị Thông minh phía tây Hà Nội. Dự án cũng nằm gần kề bãi đỗ xe nổi cao 10 tầng; công viên trung tâm 10ha, hồ điều hòa 4,8ha và trường học liên cấp Vinshool. Trong đó, bãi đỗ xe nổi 10 tầng sát dự án cũng đã hoàn thiện.

Thông tin từ chủ đầu tư, tính đến cuối tháng 2/2022, tiến độ các hạng mục tại dự án vẫn đang được đẩy nhanh. Trong đó hai tòa tháp thuộc phân khu The Flora Garden đã hoàn thiện phần thô, đang được thi công hoàn thiện mặt ngoài và bên trong các căn hộ.

Hiện, đơn vị thi công đang triển khai sơn mặt ngoài tòa nhà, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện,… Bên trong căn hộ, các hạng mục như trần thạch cao, thi công ốp lát các phòng, cửa căn hộ và cửa các phòng, lắp đặt điều hòa, hệ thống thông gió,… cũng hối hả được triển khai.

Được MIKGroup giới thiệu ra thị trường từ cuối tháng 11/2021, phân khu The Mirae Park nhanh chóng “chiếm vị trí tâm điểm” thị trường phía tây Thủ đô. Hiện tòa The Park và tòa The Central đang thi công đến tầng 6. Tòa căn hộ còn lại đang hoàn thiện tầng hầm.

Bên cạnh vị trí nhìn trực diện ra công viên trung tâm 10ha và hồ điều hòa 4,8ha, phân khu The Mirae Park của Imperia Smart City còn có thiết kế căn hộ vô cùng linh hoạt, với diện tích từ 28m2 – 76m2, có tới 4 loại hình căn hộ gồm: Căn hộ Studio; căn hộ 1 phòng ngủ +1, căn hộ 2 phòng ngủ +1 và căn hộ 3 phòng ngủ. Hiện cư dân có thể đăng ký với chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối để tới thăm dự án, “mục sở thị” không gian sống trong Đại đô thị và căn hộ mẫu.

Hệ thống tiện ích nội khu dự án cũng được triển khai song song với các hạng mục tòa nhà, đồng thời, hệ thống tiện ích chung trong Đại đô thị Thông minh đã đi vào hoạt động, đảm bảo cư dân nhận nhà có thể sử dụng ngay. Bất cứ thành viên nào trong gia đình sống tại The Mirae Park đều có thể tìm thấy các hoạt động vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe theo sở thích với hệ thống 40 tiện ích toàn diện Thân – Tâm – Trí.

Sở hữu vị trí “trái tim” của đại đô thị Vinhomes Smart City, dự án Imperia Smart City sở hữu ưu thế vượt trội khi nằm liền kề với trường liên cấp Vinschool gồm 68 lớp học đã khai giảng cuối năm 2021. Vị trí kế cận này giúp cha mẹ có thể an tâm khi con em cư dân Imperia Smart City sẽ được hưởng nền giáo dục khoa học, đẳng cấp quốc tế ngay từ nhỏ và xuyên suốt quá trình trưởng thành.

Bên cạnh trường phổ thông liên cấp, trong khuôn viên Đại đô thị còn có 2 trường Mầm non Vinschool với 42 lớp học và gần 20 trường công lập, tư thục khác đã được quy hoạch.

Chủ nhân căn hộ I2.0203 đã may mắn trúng thưởng giải đặc biệt là 01 xe ô tô Mazda do MIKGroup tổ chức.

Không chỉ tốc lực triển khai thi công, MIKGroup cũng áp dụng loạt ưu đãi cho khách hàng mua căn hộ The Mirae Park. Theo đó, khách hàng được hưởng mức chiết khấu cao nhất lên tới 14% và ưu đãi vay vốn lên tới 80% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Bên cạnh đó, MIKGroup cũng tiến hành chương trình bốc thăm xe ô tô Mazda trị giá 789 triệu đồng vào ngày 11/03 vừa qua. Sự kiện phát trực tuyến qua Fanpage dự án thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác.

Anh Nguyễn Thọ Hiếu – chủ nhân căn hộ I2.0203 đã may mắn trúng thưởng giải đặc biệt là 01 xe ô tô Mazda chia sẻ: “Trước khi mua căn hộ The Mirae Park, tôi đã tìm hiểu rất nhiều dự án tại Hà Nội nhưng cuối cùng chốt chọn mua ở dự án Imperia Smart City vì thật sự ấn tượng bởi căn hộ hiện đại, không gian sống xanh dễ chịu và rất nhiều tiện ích cho cả gia đình. Gia đình tôi cũng đang tính sắm ô tô để thuận tiện đi lại nhưng không thể ngờ mua nhà lại có thêm xe theo cách vô cùng hạnh phúc như thế này”.

Trước đó, vào tháng 1/2022, MIKGroup cũng “chơi lớn” khi tặng khách hàng căn hộ ở dự án trị giá 1,2 tỷ đồng.