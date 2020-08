Tiệm vàng Hà Nội bị trộm 350 cây vàng: Chủ tiệm khai bất nhất, điều tra khó

Chiều 19/8, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho hay, đơn vị nhận được đơn trình báo của chị L.V.A (chủ tiệm vàng T.Đ, ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về việc mất 350 cây vàng với 140 triệu đồng tiền mặt, ước tính tổng giá trị khoảng 13 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an vào cuộc điều tra, đồng thời thu dữ liệu camera an ninh. Tuy nhiên, vị lãnh đạo Công an Thị xã Sơn Tây cho hay, số lượng vàng mà chị này chia sẻ lên mạng xã hội là không chính xác.

"Ban đầu, chị V.A khai là mất số vàng trị giá 21 tỷ đồng, sau lại nói 13 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra hỏi về hóa đơn chứng từ đầu vào, nguồn gốc sổ sách thì chị này lại không xuất trình được, với không nhớ được", cán bộ công an cho hay.

Vị này cho biết thêm, đến hiện tại cơ quan chức năng chưa xác định được chủ nhà bị mất bao nhiêu cây vàng bởi không có chứng từ, nguồn gốc sổ sách chứng minh. Việc chủ tiệm vàng đưa thông tin về số tiền bị mất làm cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

"Giá trị tài sản chưa có căn cứ, trong lúc cơ quan điều tra đang làm mà lại tung lên mạng xã hội thì rất khó cho việc điều tra. Các đối tượng biết về việc này thì làm sao dám có hành động gì nữa...", lãnh đạo Công an Thị xã Sơn Tây nói.

Hình ảnh tên trộm đột nhập tiệm vàng.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin chị V.A chia sẻ trên mạng xã hội về việc mất 350 cây vàng với 140 triệu đồng tiền mặt.

Theo nội dung chị V.A chia sẻ, vào 3h ngày 18/8, lợi dụng trời mưa gió, tên trộm trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Sau đó, kẻ này phá hai lớp khóa trên tầng 3, đi xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy 350 cây vàng với 140 triệu đồng tiền mặt, ước tính tổng trị giá 13 tỷ đồng.

Thời gian tên cướp hành động diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi tẩu thoát, tên này đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 10 nhà rồi tháo găng tay và phóng xe đi mất.