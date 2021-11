Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hàng trăm phạm nhân ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Video: Hàng trăm phạm nhân ở Huế được tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 27/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho hàng trăm can phạm và phạm nhân đang bị giam giữ tại trại tạm giam và nhà tạm giữ trong tỉnh.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% can phạm và phạm nhân tại trại tạm giam và nhà tạm giữ trong tỉnh.

Trước khi tiêm chủng, các can phạm và phạm nhân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe: Khai báo y tế, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp và theo dõi phản ứng sau tiêm. Trong gần 1 ngày, 100% can phạm và phạm nhân được tiêm chủng theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự cũng như các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong khu vực giam giữ. Đồng thời thể hiện tính nhân văn, đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thi hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ tại Thừa Thiên - Huế.