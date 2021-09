Tiêm vaccine COVID-19 phải chịu phí xét nghiệm, Bệnh viện C Đà Nẵng lý giải

(VTC News) -

Ngày 28/9, trả lời VTC News về phản ánh của một số doanh nghiệp đến tiêm vaccine COVID-19 phải trả phí xét nghiệm nhanh, lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết nội dung này là đúng và bệnh viện thực hiện theo quy định phòng chống dịch.

Theo lãnh đạo bệnh viện, hiện địa bàn có 3 bệnh viện đang tiêm vaccine COVID-19 là Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng. Với Bệnh viện C, Bộ Y tế chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thu dung, điều trị bệnh nên người ở ngoài vào bệnh viện bắt buộc phải test, kết quả âm tính mới được phép, và điều này được thực hiện với tất cả nhân viên, người nhà bệnh nhân.

Đà Nẵng đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng.

"Một số doanh nghiệp đặt câu hỏi là vì sao các bệnh viện khác không thu phí mà Bệnh viện C thu phí. Bệnh viện xin nêu rõ để người dân, doanh nghiệp hiểu là trên địa bàn Đà Nẵng, các đơn vị của thành phố được nhận test của Sở Y tế cấp miễn phí bằng kinh phí của UBND nên khả năng họ không thu phí. Còn Bệnh viện C phải tự lo hết, nếu không thu phí thì lấy nguồn đâu để bù vào khoản phải bỏ ra”, lãnh đạo Bệnh viện C giải thích.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện C cũng tính phương án giảm tối đa chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp bằng cách xét nghiệm gộp, tức chỉ thu 125 nghìn đồng/trường hợp thay vì 238 nghìn đồng/trường hợp.

“Cũng cần phải nói thêm đây không phải là bắt buộc vì các doanh nghiệp còn nhiều sự lựa chọn và trước khi thực hiện, bệnh viện đã liên hệ, trao đổi với lãnh đạo quận. Quá trình thực hiện, hầu hết người dân, doanh nghiệp đồng tình, chỉ số ít đơn vị chưa nắm hoặc chưa hiểu rõ nên thắc mắc”, lãnh đạo Bệnh viện C cho biết.

Liên quan tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Đà Nẵng, tính đến hết ngày 27/8, thành phố đã tiêm 783.947 liều (theo hệ số vắc xin), trong đó 700.995 người tiêm mũi 1 (chiếm tỷ lệ 80,1% người trên 18 tuổi của Đà Nẵng), người tiêm mũi 2 là 82.952 (chiếm tỷ lệ 9,5% người trên 18 tuổi của Đà Nẵng).