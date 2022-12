Tiệm tạp hóa 'tẩy chay' túi nilon

(VTC News) -

Vốn là một người tích cực với các hoạt động về môi trường, chị Hồ Hoàng Oanh (37 tuổi) đã quyết định mở tiệm tạp hóa No Waste To Go (tạm dịch: Không Rác Thải) ở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Tạp hoá không rác thải

Như biệt lập với những xô bồ của phố phường, cửa hàng tạp hoá No Waste To Go của chị Hồ Hoàng Oanh nằm lặng lẽ trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Phía sau khoảng sân phủ đầy cây xanh là không gian của tiệm với những kệ gỗ được bố trí dọc các bức tường, phía trên xếp ngay ngắn các loại hũ thủy tinh lớn đựng đa dạng các loại hàng hóa. Đến với “tạp hoá xanh” No Waste To Go lòng người cũng như dịu lại muốn được sống xanh, sống chậm.

Tiệm tạp hóa No Waste To Go "nói không" với rác thải.

Chị Hồ Hoàng Oanh chia sẻ: Bén duyên với môi trường từ năm những năm còn là học sinh cấp 3, chị Oanh đã nói không với phương tiện cá nhân như xe máy mà chọn xe bus để đi học. Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm tại Đại học Singapore, chị Oanh tham gia nhiều dự án xử lý rác thải tại các địa phương ở Việt Nam. Đến năm 2019, chị quyết định khởi nghiệp với No Waste To Go, mong muốn góp phần nhỏ để hình thành thói quen tiêu dùng xanh trong cộng đồng.

Gọi No Waste To Go là "tạp hóa xanh" bởi mua hàng ở đây, khách phải tự mang theo túi, chai, lọ để mua các sản phẩm mình cần. Khách có thể mua đúng số lạng mình cần, không cần mua quá số lượng mình cần. Còn với chủ quán, lợi nhuận của cửa hàng được tính bằng từng chiếc túi nilon giảm thiểu được.

“Hiện nay các hệ thống mua sắm hiện đại thường khuyến khích mọi người mua sắm nhiều hơn so với nhu cầu của họ từ quần áo đến hoá mỹ phẩm. Đây là những tác nhân khiến thế giới phải đối mặt với nhiều vấn đề như: rác thải đại dương, rác thải nhựa, mất cân bằng sinh thái. Tiệm này để đưa ra giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa nhưng đồng thời cũng khuyến khích mọi người tiêu dùng vừa phải và đúng mục đích, tức là giảm mức tiêu dùng thái quá.

Người ta làm những việc lớn lao, còn với sức bé nhỏ của mình, mình cũng muốn đóng góp những giải pháp nhỏ để giảm sức ép lên môi trường của Trái đất”- chị Oanh chia sẻ.

Tiệm bán hơn 400 mặt hàng là các sản phẩm sạch, có nguồn gốc từ tự nhiên, từ thực phẩm khô, gia vị, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, dầu gội đầu, kem đánh răng… cho đến các loại tinh dầu, nến thắp hoàn toàn là sản phẩm sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường. Lúc nhập hàng về, chị Oanh cũng yêu cầu các đơn vị phân phối hạn chế tối đa bao bì đi kèm.

Cầm trên tay một bánh dầu gội đầu, chị Oanh nói: “Một trong những sản phẩm dược mỹ phẩm nổi bật tự sản xuất của No Waste To Go là các bánh dầu gội. Khi nhắc đến dầu gội đầu, mọi người thường nghĩ đến dầu gội dạng lỏng được đựng trong các chai nhựa. Nhưng bánh dầu gội đầu này giống như một bánh xà phòng tắm, không cần đựng trong bất kì loại chai lọ nào, rất tiện khi mang đi du lịch. Còn các loại kem dưỡng ẩm, lăn khử mùi, dầu dưỡng da…, tiệm lựa chọn nguyên liệu với tiêu chí không độc hại với con người, độ phân hủy sinh học cao, không gây hại cho sinh vật dưới nước”.

Hình thành thói quen tiêu dùng xanh

Chị Oanh kể, thời gian đầu vì khá mới mẻ nên trong khoảng 4 tháng đầu, cửa hàng chỉ bán được cho một vài khách. Nhận thấy người dân chưa quen với việc mua sắm kiểu này, chị Oanh tích cực tham gia các hội nhóm về môi trường, mang gian hàng tại các phiên chợ nông sản sạch để quảng bá.

Tất cả hàng hoá ở đây đều được đựng trong các lọ thuỷ tinh hoặc đồ dùng tái sử dụng.

Các sản phẩm bày bán đều có mức giá bình dân, chất lượng tốt và có nguồn gốc sạch. Dần dà, mọi người biết đến cửa hàng và trở thành khách quen. Những người ở trong khu phố cho đến những người ở xa hơn chục km … cũng tìm đến mua sắm thường xuyên. Giờ đây, khi khách đến mua hàng không chỉ mang những hũ thủy tinh, chai, lọ sạch không dùng tới đến "góp" để cho những khách hàng khác quên mang đồ đựng dùng.

Với mong muốn khuyến khích mọi người có thói quen mua vừa đủ dùng, cửa hàng thậm chí bán cả 1g bột nghệ, 1 thìa cà ri, 10g tiêu… Theo chị Oanh, nếu người tiêu dùng mua cả gói, nhưng lại không dùng hết, phần thừa còn lại sau khi hết hạn phải đem vứt rất lãng phí, tạo thêm gánh nặng cho môi trường.

Ngoài gian hàng tạp hóa, tại No Waste To Go còn có góc tái chế, nơi mọi người mang những đồ không dùng nữa (quần áo cũ, sách, hộp, chai, lọ…) để người có nhu cầu đến lấy miễn phí. Tiệm cũng thu gom các loại rác thải tái chế, kết hợp với nhà máy ở Hội An (Quảng Nam) để ép thanh ván, dùng làm bàn ghế, nội thất… Tất cả nhằm giảm nhu cầu mua sắm, kéo dài vòng đời của sản phẩm.

“Trong 5 năm tới, mục tiêu của mình là phổ biến mô hình này càng sâu rộng hơn nữa cho cộng đồng và biến thói quen “tiêu dùng xanh” trở thành một điều bình thường trong cuộc sống của tất cả mọi người. Mình sẽ đi những bước chậm mà chắc, khi mình có thêm một khách hàng là họ đã bỏ thêm vào một lá phiếu quyết định cho tương lai của Trái đất. Không một ai có thể làm việc này mà cần sự tập hợp cả nhiều cá nhân. Chúng ta sẽ có một thế giới No Waste To Go”, chị Oanh cho hay.