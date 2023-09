Tiêm phòng bệnh dại chó mèo miễn phí ở Gia Lai

(VTC News) -

Kỉ niệm Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại, FOUR PAWS cùng với Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiêm vắc xin miễn phí cho hơn 105 cá thể chó, mèo tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Việc tiêm chủng do chuyên gia của FOUR PAWS và các cán bộ thú y địa phương thực hiện.

FOUR PAWS hỗ trợ hoạt động Tiêm phòng bệnh dại miễn phí.

Trong giai đoạn 2020-2022, FOUR PAWS đã hỗ trợ tiêm phòng bệnh dại cho hơn 20.000 cá thể chó ở Đông Nam Á, đồng thời tuyên truyền giáo dục những người nuôi thú cưng về tầm quan trọng của việc tiêm phòng bệnh dại cho chó.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh dại đã gây ra hơn 59.000 ca tử vong tại hơn 150 quốc gia mỗi năm, trong đó 95% trường hợp xảy ra ở châu Á và châu Phi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 99% các ca lây truyền đều bắt nguồn từ vết cắn hoặc vết xước từ chó mắc bệnh dại.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Văn phòng Chương trình khống chế và loại trừ bệnh Dại trên người, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, nhận xét: "Hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo ở Việt Nam, và vận chuyển trái phép qua biên giới đã gây ra nhiều hệ luỵ và trở ngại cho công tác phòng chống bệnh dại trên người và động vật, cũng như thực hiện mục tiêu của Việt Nam phấn đấu không có ca tử vong do bệnh dại vào năm 2030.

Việc buôn bán và giết mổ chó mèo còn gây ra nguy cơ lây truyền trực tiếp, và việc không tiêm phòng cho chó mèo sẽ cản trở nỗ lực đạt được miễn dịch của tổng đàn chó".

Ông Matt Backhouse, Trưởng Chương trình Chăm sóc Động vật Đi lạc Đông Nam Á của FOUR PAWS, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh Dại bằng việc hỗ trợ tiêm phòng cho chó tại địa phương, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của bệnh dại trên khắp đất nước.

Chúng tôi cho rằng việc vận chuyển các cá thể chó không được tiêm phòng để buôn bán thúc đẩy bệnh dại lây lan và cản trở nỗ lực loại trừ căn bệnh này. Các chuyên gia quốc tế khẳng định rằng không thể loại trừ bệnh dại nếu không chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo”.

Bác sĩ Karan Kukreja, Trưởng Chiến dịch về Động vật đồng hành tại Đông Nam Á, cũng cho biết: “Bệnh dại là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn nhất ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển và hoạt động buôn bán thịt chó, mèo khiến việc loại trừ bệnh dại trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là không thể. Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những điểm yếu rõ ràng của hệ thống y tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận ra rằng sức khỏe con người có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe của động vật và môi trường của chúng ta”.