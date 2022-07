Tiềm năng vượt trội của Shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc

(VTC News) -

Phố mua sắm giải trí phong cách Hàn Quốc đầu tiên tại Phú Quốc

The Koradise là phân khu đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Tân Á Đại Thành và Daewoo E&C Hàn Quốc. Đây cũng được xem là phân khu đắt giá nhất giai đoạn 1 của dự án Meyhomes Capital Phú Quốc.

Với sự tham gia của đơn vị tư vấn, xây dựng Hàn Quốc cùng sự am hiểu địa phương của chủ đầu tư, The Koradise mang đến sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa cùng hơi thở Hàn Quốc hiện đại. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới lạ cho người dân địa phương và khách du lịch.

Trục cảnh quan ấn tượng tại The Koradise.

The Koradise sở hữu các tiện ích ấn tượng như: K-pop street với những hình tượng trang trí lấy cảm hứng từ văn hóa âm nhạc của Hàn Quốc, Tượng in vân tay, tuyến đường in vân tay, tượng K-pop. Các khu vực cảnh quan trang trí đậm dấu ấn Hàn Quốc: Đèn đường tạo hình nấm linh chi, tuyến phố cây kèn hồng…

Không chỉ vậy, sự tham gia của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực… của Hàn Quốc và thế giới cũng hứa hẹn mang đến tuyến phố mua sắm, giải trí sôi động 24/7 tại nơi lõi trung tâm đảo ngọc.

Thêm vào đó, The Koradise còn cộng hưởng cùng chuỗi công viên tại trục cảnh quan của dự án giúp gia tăng trải nghiệm của khách hàng khi tham quan mua sắm. Trong đó phải kể đến như công viên Sông rộng 6300m2, công viên Hồ 3ha, nhà hát ánh sáng, công viên ánh sáng 1.5ha – nơi quy tụ ứng dụng công nghệ vượt trội, mang đến những trải nghiệm tương tác 5D sống động…

Một góc phố Hàn Quốc – The Koradise.

Đặc biệt, với vị trí tại đại lộ Trung tâm An Thới – trong tương lai sẽ trở thành trục lễ hội xuyên đảo của Phú Quốc, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa bốn mùa sôi động, The Koradise sẽ kiến tạo nên điểm checkin thuộc “top list” của người dân địa phương và khách du lịch.

Sự đầu tư bài bản và chỉn chu trong từng hạng mục tiện ích cho thấy tâm huyết của Tân Á Đại Thành và Daewoo E&C trong việc thiết lập điểm đến mới cho Phú Quốc và góp phần gia tăng giá trị bất động sản tại The Koradise.

Tiềm năng khai thác kinh doanh không giới hạn

Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, những con đường dạo bộ là một nét đặc trưng chủ đạo, với The Koradise cũng vậy. Shophouse The Koradise có từ 2-3 mặt tiền, sở hữu vỉa hè rộng nơi cư dân hay du khách thoải mái tận hưởng nhịp bước thong thả trên đường và trải nghiệm những dịch vụ đa dạng.

Thời gian di chuyển và hoạt động ngoài trời kéo dài cũng mang đến cơ hội kinh doanh vô tận với sức tiêu dùng đều đặn và không hề nhỏ đến từ cư dân, du khách.

Không gian vỉa hè The Koradise thoáng rộng khuyến khích các hoạt động mua sắm, giải trí.

Không chỉ vậy, với thiết kế theo phong cách Hàn Quốc ấn tượng, shophouse The Koradise chú trọng sự tương tác giữa không gian sinh hoạt và các hoạt động kinh doanh, giúp tối ưu công năng cho chủ sở hữu.

Các căn shophouse thiết kế từ 4-5 tầng, phù hợp với các mô hình kinh doanh minihotel, nhà hàng, quán café cửa hàng thời trang…. Sự quy hoạch ngành hàng đa dạng tại The Koradise mở ra cơ hội khai thác kinh doanh tiềm năng cho cộng đồng cư dân.

Tiềm năng kinh doanh của The Koradise còn đến từ vị trí trung tâm. The Koradise tọa lạc tại lõi dự án Meyhomes Capital Phú Quốc và nằm trong dòng chảy giao thương của các tuyến đường huyết mạch của đại dự án và khu vực như Đại lộ trung tâm An Thới, đường Bình Minh kết nối đường ĐT 975, đường Hoàng Hôn kết nối tuyến đi bộ ven biển Bãi Trường. Giao thương thuận lợi giúp shophouse Koradise đón đầu lượng khách du lịch khi đến Phú Quốc.

Bên cạnh đó, nằm trọn trong quỹ đất đô thị được cấp sổ đỏ lâu dài tại Phú Quốc, The Koradise cũng là sản phẩm bất động sản hiếm hoi tại đảo ngọc vừa có giá trị thương mại vừa có tính kế thừa truyền đời. Bởi vậy, việc đầu tư shophouse The Koradise thời điểm này giúp chủ sở hữu nắm trọn cơ hội tăng giá bất động sản vượt trội.