Tiềm năng sinh lời ưu việt tạo sóng đầu tư của Dự án Vườn Vua Resort & Villas

Nhà đầu tư giờ đây đang dần nhìn nhận bất động sản nghỉ dưỡng ven đô là cơ hội đầu tư hấp dẫn, vừa để nâng tầm cuộc sống vừa là tài sản đầu tư có tiềm năng sinh lời cao và bền vững. Vườn Vua Resort & Villas đang là cái tên được thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ven đô đặc biệt chú ý bởi 3 đặc điểm quan trọng thu hút mọi nhà đầu tư: Tiềm năng khai thác 4 mùa, là sản phẩm hiện hữu và tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn.

Tiểm năng khai thác du lịch 4 mùa và phục vụ được mọi đối tượng

Có thể nói, trong vòng bán kính 60km quanh Hà Nội, thật hiếm có nơi nào được thiên nhiên ưu đãi quanh năm 4 mùa như Vườn Vua Resort & Villas tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Mùa hè tại đây bắt đầu với khung cảnh đầm sen Bạch Thủy rộng lớn 86 ha nở rộ, thơm ngát. Mùa đông, du khách có thể thư giãn và phục hồi năng lượng với nguồn suối nước nóng Thanh Thủy quý hiếm chất lượng hàng đầu Đông Nam Á.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn đầu tư Thăng Long (TIG) đã quy hoạch, phát triển Vườn Vua Resort & Villas trở thành một quần thể nghỉ dưỡng – giải trí đa chức năng, phục vụ từ các gia đình đa thế hệ nghỉ dưỡng cho tới các đối tượng khách đoàn, doanh nghiệp…

Về phòng nghỉ, với quy mô phát triển hàng nghìn phòng nghỉ tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Về ẩm thực, dự án Vườn Vua có tới hàng chục nhà hàng nhiều phong cách Âu – Á, hàng chục quán cafe, bar, karaoke. Về thể thao giải trí, Vườn Vua có đầy đủ sân golf, sân bóng đá, tennis, chèo thuyền, đạp xe, câu cá... Đặc biệt nơi đây có hàng trăm bể bơi, hệ thống trung tâm khoáng nóng, trị liệu, spa, chăm sóc sức khỏe.

Sở hữu không gian khuôn viên rộng lớn và rất nhiều khu vực sinh hoạt cộng đồng được thiết kế đặc biệt có khả năng phục vụ các đoàn khách lớn lên đến hàng nghìn người.

Là sản phẩm đã hiện hữu và phù hợp xu hướng kinh doanh bền vững

Sau những sự cố tình hình thị trường codotel cũng như ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 vừa qua, tính an toàn và bền vững là thứ các nhà đầu đang tìm kiếm, do vậy việc dự án đã hiện hữu, đã đi vào hoạt động kinh doanh khai thác hiệu quả là một lợi thế lớn rất ưu việt của Vườn Vua Resort & Villas so với nhiều dự án trên giấy khác.

Với tầm nhìn và định hướng kinh doanh thực tiễn song hành phát triển lâu dài với nhà đầu tư, Vườn Vua Resort & Villas được chủ đầu tư TIG quy hoạch bài bản và hợp lý theo phong cách bền vững, sống “xanh”. Đây cũng là xu hướng của du lịch trong tương lai.

Hiện Vườn Vua Resort & Villas đã xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống hạ tầng dịch vụ cao cấp với hàng trăm tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh cùng hàng trăm biệt thự với nhiều phong cách khác nhau được quy hoạch biệt lập để lấy không gian yên tĩnh cho du khách khi đến đây.

Hiệu quả đầu tư thấy rõ với tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn

Cuối cùng, yếu tố trở thành điểm hấp dẫn nhất cho nhà đầu tư của Vườn Vua Resort & Villas là một trong số ít những dự án sở hữu tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn: chỉ từ 3-5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã sở hữu được 1 căn biệt thự trung bình 300-400m2 với pháp lý đầy đủ, sổ hồng trao tay và đang có giá cho thuê từ 5-8 triệu đồng/đêm, hiệu suất cao hơn so với một số dự án ven đô tương tự có mức giá biệt thự cao gấp 3-4 lần nhưng giá cho thuê chỉ cao hơn không nhiều.

Sắp tới trong tương lai, Vườn Vua Resort & Villas sẽ mở rộng thêm các khu vui chơi giải trí cao cấp, hoàn thành công viên nước ngoài trời, khu vui chơi cảm giác mạnh cùng hệ thống trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, phố đi bộ, chợ quê... Tất cả những thay đổi trên sẽ góp phần hoàn thiện một quần thể đô thị sinh thái đa năng, thu hút du khách và tăng hiệu quả khai thác cho nhà đầu tư, cùng với tiềm năng tăng giá bất động sản lớn khi giá biệt thự ban đầu có khởi điểm thấp như hiện nay.

