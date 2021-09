Tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 sau bao lâu mới có kháng thể?

(VTC News) -

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học The New England Journal of Medicine cho thấy, với vaccine Pfizer, khả năng phòng bệnh là từ ngày thứ 12 sau mũi tiêm đầu tiên và đạt hiệu quả 52% trong vài tuần sau đó.

Một tuần sau khi tiêm mũi thứ hai, hiệu quả của vaccine đạt 95%.

Trong trường hợp của Moderna, tỷ lệ bảo vệ là 51% sau lần tiêm đầu tiên hai tuần và 94% sau liều tiêm thứ 2 hai tuần.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Hindu Times, các thử nghiệm lâm sàng cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 là tối ưu từ khoảng 2 tuần sau liều COVID-19 thứ 2.

Trong khi đó, Tiến sĩ Kristen Marks, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế NewYork-Presbyterian / Weill Cornell cho rằng, khả năng bảo vệ của vaccine thường đạt được trong khoảng thời gian từ 7-14 ngày sau mũi tiêm thứ 2.

Theo các nghiên cứu, sau khi tiêm liều thứ nhất, cơ thể cần thời gian để kích hoạt hệ thống miễn dịch nên trong vòng 2, 3 tuần nguy cơ lây nhiễm của người được tiêm vẫn rất cao.

Kể cả với trường hợp tiêm đủ 2 liều vẫn có thể nhiễm bệnh từ 1-2 tuần sau tiêm, do cơ thể chưa sản sinh đủ kháng thể cần thiết để chống virus.

Thậm chí sau khi chích ngừa liều thứ 2 lâu hơn hai tuần, bạn vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh vì hiện tại không loại vaccine nào hiệu quả bảo vệ 100%. Dù vậy, việc được chích ngừa sẽ giúp giảm khả năng lây nhiễm virus, bệnh trở nặng và tử vong.