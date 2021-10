Tiếc nuối của Thư Kỳ tạo nên vinh quang của Chương Tử Di

(VTC News) -

Ngọa hổ tàng long (Crouching Tiger, Hidden Dragon) là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lý An dựa trên tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Vương Độ Lư. Ra mắt vào năm 2000, bộ phim được coi là hiện tượng của điện ảnh châu Á. Đây cũng chính là tác phẩm đưa tên tuổi Chương Tử Di nổi tiếng toàn cầu.

Cảnh đấu võ kinh điển của Châu Nhuận Phát - Chương Tử Di trong phim "Ngọa hổ tàng long".

Ít ai biết rằng, lẽ ra sự nổi tiếng này đã thuộc về Thư Kỳ. Ban đầu, đạo diễn Lý An nhắm Thư Kỳ cho vai Ngọc Kiều Long. Thế nhưng, cô đã từ chối tác phẩm điện ảnh này để đóng một quảng cáo trà cho Nhật Bản. Có thông tin, nữ diễn viên không muốn đóng Ngọa hổ tàng long vì bộ phim được quay trong thời gian khá dài (8 tháng). Hơn nữa, trước khi quay, cô còn phải luyện võ rất khổ cực.

Thay vì đóng "Ngọa hổ tàng long", Thư Kỳ lại chọn đóng quảng cáo.

Trong khi Thư Kỳ không biết trân trọng cơ hội dành cho mình thì Chương Tử Di lại nhanh chóng nắm bắt. Cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giới thiệu với đạo diễn Lý An. Tuy nhiên, thực tâm vị đạo diễn này vẫn không ưng ý. Ông từng tâm sự: “Tôi vốn muốn tạo ra một Ngọc Kiều Long nội tâm cương liệt, ngoài mặt tiểu thư mềm mại kiều diễm, Chương Tử Di nhìn thế nào cũng không hề giống. Bất đắc dĩ, tôi đành phải dựa theo khí chất của cô ấy, phát triển ra một Ngọc Kiều Long phù hợp”.

Dù đã lựa chọn Chương Tử Di cho vai Ngọc Kiều Long nhưng trong quá trình chuẩn bị bấm máy, đạo diễn Lý An vẫn tiếp tục tìm người phù hợp hơn. Rất nhiều năm sau này, Chương Tử Di vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ về khoảng thời gian này. Nữ diễn viên tâm sự: “Đạo diễn không nói với tôi phải làm những gì. Mỗi ngày chỉ để tôi ở đoàn phim luyện võ. Mỗi ngày, tôi đều trông thấy các diễn viên nữ khác vào ra phim trường tham gia phỏng vấn. Loại áp lực tâm lý này, hiện tại muốn hay không vẫn cảm thấy sợ”.

Chương Tử Di rất nỗ lực cho vai diễn Ngọc Kiều Long.

Trong quá trình đóng Ngọa hổ tàng long, Chương Tử Di đã chịu rất nhiều khổ cực. Ở cảnh đấu kiếm với Dương Tử Quỳnh, cô bị vũ khí làm bay mất móng tay. Trong một cảnh bị treo lên cao, mặt Chương Tử Di đập thẳng vào tường. Tuy vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục hoàn thành cảnh quay.

Ngoài những đau đớn về thể xác, Chương Tử Di còn chịu thêm sự căng thẳng lớn về tinh thân. Cô biết mình không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Lý An nên ra sức cô gắng. Tuy vậy, cô không thấy sự ghi nhận từ phía đạo diễn. Khi mỗi ngày quay kết thúc, Lý An thường ôm các diễn viên như Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, còn với Chương Tử Di thì ông lại rất hờ hững.

Nữ diễn viên phải nhờ trợ lý đạo diễn sắp xếp cho cô ngồi chung một chuyến xe với đạo diễn tới phim trường để có cơ hội nói chuyện riêng. Thế nhưng, trong gần suốt cuộc hành trình đó, cô không dám mở lời. Chỉ tới khi trường quay hiện ra trước mắt, Chương Tử Di mới dám cất tiếng hỏi: "Đạo diễn Lý, nghe nói ông không hài lòng về tôi, tôi rất buồn".

Nghe Chương Tử Di nói thế, đạo diễn Lý An an ủi. Ông khen nữ diễn viên đã rất cố gắng, nhưng không nhận xét về diễn xuất của cô. Mãi tới tận khi bộ phim đóng máy, Lý An mới trao cho Chương Tử Di cái ôm mà cô mong đợi.

Từ "bàn đạp" Ngọa hổ tàng long, Chương Tử Di vươn lên thành ngôi sao thế giới.

Sau này, nhắc về sự cố gắng của mình trên phim trường, Chương Tử Di chia sẻ: “Vì tôi không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Lý An nên tôi phải chứng minh bản thân mình là người thích hợp nhất. Hơn nữa, tôi không muốn khiến người tạo cơ hội cho tôi bị thất vọng”.

Ngọa hổ tàng long trở thành bộ phim võ thuật Trung Quốc đầu tiên nhận 4 giải Oscar với 10 đề cử, cùng doanh thu khổng lồ 213 triệu USD. Bộ phim cũng giúp Chương Tử Di vươn ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, trở thành cái tên đáng chú ý tại Hollywood. Rất nhiều khán giả yêu mến Thư Kỳ đã cảm thấy tiếc nuối, giá như thần tượng của họ biết tận dụng cơ hội thì có lẽ, giờ đây danh tiếng của cô còn nổi hơn rất nhiều.