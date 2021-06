Thùy Loan Store gợi ý những món ăn vặt văn phòng vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

(VTC News) -

Ăn vặt là thói quen của dân công sở nhằm vượt qua cơn buồn ngủ và giải tỏa căng thẳng trong công việc. Tuy nhiên, nếu ăn vặt nhiều và không đúng cách sẽ khiến bạn tăng cân không kiểm soát. Muốn vô tư ăn vặt mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bạn nên thử ngay những thực phẩm này.

Các loại hạt dinh dưỡng

Món ăn vặt không tăng cân đầu tiên phải kể đến các loại hạt. Các loại hạt ăn vừa vui miệng vừa chẳng chứa bao nhiêu calo giúp dân văn phòng tha hồ thỏa cơn thèm ăn vặt mà không lo béo. Một số loại hạt bổ dưỡng mà tín đồ ăn đêm có thể tích trữ trong nhà là hạt óc chó, hạt diêm mạch, hạt dẻ hay hạnh nhân… Những loại hạt này hoàn toàn có thể liệt kê vào những món ăn vặt không béo.

Trong các loại hạt, hạnh nhân là một trong những loại hạt tốt cho sức khỏe và thơm ngon nhất. Đây cũng là sự lựa chọn cho các cô nàng muốn ăn vặt mà không tăng cân. Hàm lượng protein cao, chất béo tốt và chất xơ phong phú chính là điều kiện lý tưởng để phát huy tác dụng của hạt hạnh nhân trong việc hỗ trợ giảm cân rất tuyệt vời.

Rong biển

Các chuyên gia dinh dưỡng đưa món này vào hàng thượng hạng. Quan trọng là rong biển chứa rất ít calo, mà lại cung cấp nhiều dinh dưỡng có lợi cho cơ thể như magie và canxi. Ngoài ra, rong biển sấy thường có một lớp dầu olive mỏng bọc bên ngoài, giúp bạn vừa đủ đã cơn thèm các món chiên rán béo ngậy mà vẫn giữ cơ thể khỏe mạnh.

Rong biển cung cấp lượng calo thấp nhưng lại có hàm lượng dinh dưỡng cao nên có thể được xem là món ăn vặt không mập hoàn hảo.

Thạch trái cây

Thạch trái cây không chỉ thơm ngon bởi hương vị và độ ngọt của chúng, loại thạch này khi nhai có cảm giác dai giòn sần sật thú vị, màu sắc bắt mắt và hương vị đa dạng tạo thêm sự hấp dẫn cho người thưởng thức. Với những thành phần nguyên liệu tự nhiên, thạch trái cây có độ giòn dai sần sật thú vị. Đây là món ăn vặt mang lại cảm giác mới lạ cho người dùng.

Mứt me

Trong quả me có chứa hàm lượng vitamin nhóm B như thiamin, riboflavin và niacin rất dồi dào. Ngoài ra còn có sắt, vitamin A, acid folic và vitamin C rất cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng, 100g me chỉ cung cấp khoảng 140 calo nên không gây béo phì. Do đó, mứt me là loại thực phẩm vừa kích thích vị giác lại vừa an toàn cho những chị em đang bị ám ảnh bởi chuyện tăng cân, nhất là hội chị em văn phòng.

Rau củ sấy

Các loại củ quả sấy khô hay nói ngắn gọn hơn là rau củ sấy là loại củ mà lượng nước bên trong đã rút cạn kiệt thông qua kỹ thuật sấy hoặc phơi tự nhiên. Mặc dù vậy nhưng các sản phẩm sấy khô đều giữ được chất dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu. Là một loại thức ăn vặt rất giàu dinh dưỡng không có chất béo, giảm cân hiệu quả.

