Thuỷ điện tích 'bom nước' trước khi bão đổ bộ: Công an giám sát xả nước 24/24

Chiều 14/11, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh – Trưởng Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết, thực hiện công điện khẩn của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật, công an huyện này huy động lực lượng giám sát và yêu cầu thuỷ điện này chấp hành việc mở hoàn toàn 05 cửa van điều tiết nước về hạ du.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Sinh, công an huyện Nam Đông lập tổ công tác, trực tiếp vào hiện trường giám sát 24/24h việc mở hoàn toàn 5 cửa van. Đồng thời, nắm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà máy cũng như kịp thời tham mưu cho các đơn vị chức năng xử lý nếu có vi phạm xảy ra.

Công an huyện Nam Đông lập tổ công tác giám sát vận hành xả nước ở thuỷ điện Thượng Nhật 24/24.

Cùng với lực lượng công an huyện Nam Đông, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế và các phòng nghiệp vụ thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam - Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh trong việc mở hoàn toàn 5 của van nhà máy, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng như công nhân, tài sản của chính nhà máy.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ đồng thời xử lý ngiêm khắc vi phạm của thuỷ điện Thượng Nhật, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Trước đó, như VTC News đưa tin, ngày 13/11, UBND xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có báo cáo về việc thực hiện các phương pháp ứng phó với bão số 13 liên quan đến công trình thuỷ điện Thượng Nhật.

Theo báo cáo của UBND xã Thượng Nhật, qua quá trình kiểm tra và theo dõi quá trình xả nước của Công ty thuỷ điện Thượng Nhật, lúc 9h ngày 13/11 lực lượng công an xã phát hiện công ty thuỷ điện này không chấp hành nghiêm túc việc mở 5 cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn. Mực nước hồ ở cao trình là 115m.

Thuỷ điện Thượng Nhật nhiều lần ngang nhiên tích nước trái phép, bất chấp công điện ứng phó bão của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sáng 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát công điện khẩn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật) vận hành mở 5 cửa van của nhà máy thủy điện Thượng Nhật về trạng thái mở hoàn toàn để đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật chịu chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van xả nước hồ chứa về hạ du. Hoạt động này được kết nối hình ảnh, video trực tiếp về Ban chỉ huy để theo dõi, giám sát liên tục.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thuỷ điện Thượng Nhật ngang nhiên không chấp hành công điện phòng chống bão của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước đó, nhà máy thuỷ điện này không chấp hành nghiêm túc công điện khẩn ứng phó bão số 9.

Được biết, công trình nhà máy thủy điện Thượng Nhật do Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 11MW và chưa được phép tích nước vận hành.

Tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua, thủy điện này không tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về xử lí việc tích nước và các nội dung tồn tại của công trình nhà máy thủy điện Thượng Nhật.