Thủy điện Hòa Bình xả lũ, hơn 40 tấn cá nuôi lồng ở Phú Thọ bị chết

Ngày 7/10, theo báo cáo của UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), do đập thủy điện Hòa Bình thực hiện xả 2 cửa đáy làm mực nước sông Đà dâng cao, chảy xiết, đục đã làm cho cá nuôi lồng của các hộ dân trên sông Đà bị chết (cá lăng, cá ngạnh, cá trắm, cá rô phi,...).

Có 62 lồng của 19 hộ nuôi cá lồng bị ảnh hưởng. Trong đó, có 11 lồng mất trắng, 51 lồng cá chết rải rác (thiệt hại dưới 70%). Tổng sản lượng thiệt hại ước trên 40,23 tấn cá, số tiền thiệt hại ước tính khoảng trên 3,1 tỷ đồng.

Cá chết nổi trắng tại các lồng nuôi sau khi hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Thủy cho biết, trước khi vào mùa mưa bão và khi có thông báo xả lũ của hồ thủy điện Hòa Bình, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện tuyên tuyền hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản khi hồ Hòa Bình xả lũ; giao HTX cá lồng hướng dẫn các hộ chăn nuôi cá lồng chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

"Tuy nhiên, do mực nước sông Đà lên nhanh, chảy xiết, đục và thời gian xả lũ dài ngày đã gây ra hiện tượng cá chết", UBND huyện Thanh Thuỷ cho biết.

Ngay sau khi UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình cá chết, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy đã trực tiếp xuống kiểm tra và chỉ đạo các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp khắc phục thiệt hại cũng như thống kê thiệt hại báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và xử lý tiêu hủy số cá chết.

UBND huyện Thanh Thủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân cá chết và hướng dẫn triển khai các biện pháp làm giảm thiệt hại cho người dân nuôi cá lồng trên địa bàn huyện.