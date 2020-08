Thúy Diễm: 'Tôi ngại khi đóng cảnh hôn với 2 bạn diễn kém tuổi'

Thúy Diễm tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua vai Nhớ trong phim Cát đỏ. Bộ phim kể về cuộc sống của ba người phụ nữ cùng bị gia đình hắt hủi. Họ sống nương tựa bên nhau ở vùng biển nắng gió. Thúy Diễm tâm sự Nhớ là vai diễn khiến cô khổ cực nhất.

- Vai Nhớ có gì thú vị khiến chị chấp nhận xa con nhỏ, sẵn sàng thay đổi hình tượng để tham gia?

Từ khi đọc kịch bản, tôi đã rất thích vai Nhớ. Đây là vai lạ, khác hẳn với những vai diễn trước đây tôi đã đóng. Là diễn viên, ai cũng khao khát được thực hiện bộ phim giàu giá trị nghệ thuật, vai diễn đa sắc màu. Vì vậy tôi chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để được tham gia phim.

Đây có lẽ là vai diễn cực khổ nhất của tôi. Mỗi ngày, tôi phải dậy từ 5h sáng, làm việc tới đêm khuya. Thời tiết ở Bình Thuận lại rất khắc nghiệt, ban ngày trời nắng gắt, tối lạnh thấu xương. Do đó, tôi và cả ê-kíp không chỉ bị đen sạm da, còn phải đối diện với say nắng, kiệt sức, ngất xỉu. Tôi nhiều lần phải dừng quay vì say nắng. Chị Kim Huyền nhập viện mấy lần do ngất xỉu. Anh quay phim không chịu được nắng gắt, liên tục bị chảy máu cam.

Hình ảnh thanh lịch của Thúy Diễm ngoài đời.

- Vất vả, cực khổ để hoàn thành bộ phim nhưng những tập đầu phát sóng, bộ phim chưa có hiệu ứng, lượt xem khiêm tốn. Chị có tiếc công sức?

Bộ phim Cát đỏ không phải thể loại gia đình, ít lời thoại, cũng không có những khung cảnh hiện đại, bắt mắt nên có thể chưa phù hợp với thị hiếu của số đông.

Tuy nhiên, bây giờ phim mới chiếu những tập đầu, còn nhiều cao trào phía sau. Tôi hy vọng khi theo dõi, hiểu câu chuyện, khán giả sẽ cảm nhận được nhiều điều hay của phim.

Xem lại phim, tôi cảm thấy công sức của mình và ê-kíp bỏ ra rất xứng đáng. Những cảnh quay trong Cát đỏ đẹp, ấn tượng như phim điện ảnh. Hơn nữa, với vai diễn này, tôi cảm thấy được làm mới bản thân.

- Trong phim, nhân vật của chị có tâm lý nặng, phải thể hiện nhiều cảnh thân mật, ôm hôn các đồng nghiệp nam. Chị chia sẻ gì?

Quay phim này đôi khi tôi cảm thấy kiệt sức. Không chỉ đối diện với sự khắc nghiệt của thời tiết, tâm lý, hành động nhân vật cũng vắt kiệt tôi. Đặc biệt, đạo diễn Lưu Trọng Ninh yêu cầu rất khắt khe. Anh ấy đòi hỏi diễn viên phải đánh, hôn thật và không tiểu tiết nào được hời hợt.

Thực hiện cảnh hôn với Võ Cảnh, Thanh Tùng, tôi rất ngại. Hai bạn này đều kém tôi 4 tuổi. Ngày đầu đến phim trường, hai bạn gọi tôi là chị nhưng đạo diễn yêu cầu phải xưng anh em.

Xem phim, mọi người thấy các nhân vật ôm hôn cuồng nhiệt cũng là bình thường bởi họ sống ở nơi hoang dã, rất bản năng.

Cảnh tình cảm với Thanh Tùng trong phim.

- Cảm xúc của chị khi đóng cảnh nóng với Võ Cảnh và Thanh Tùng khác nhau thế nào?

Các anh quay phim đeo khẩu trang vẫn bị ói, còn chúng tôi phải diễn cảnh hôn cuồng nhiệt, lăn lộn trên sàn đầy phân cừu. Thúy Diễm

Tình cảm của Võ Cảnh và Thanh Tùng với Nhớ khác hẳn nhau. Nếu Võ Cảnh lãng mạn, tình tứ, Thanh Tùng hoang dã, cuồng nhiệt. Tôi và Tùng có cảnh ôm hôn say đắm nhưng trong hoàn cảnh khá ám ảnh. Đó là một chuồng cừu nồng nặc mùi nước tiểu và phân. Các anh quay phim đeo khẩu trang vẫn bị ói thì chúng tôi phải diễn cảnh hôn cuồng nhiệt, lăn lộn trên sàn đầy phân cừu.

Đóng cảnh nóng với Võ Cảnh, tôi mất nhiều công sức bởi trước khi bắt đầu, Nhớ lại bạo hành người yêu. Ở Võ Cảnh, tôi bị thu hút bởi đôi mắt có hồn, dễ tạo cảm xúc lúc diễn.

- Ngoài đời, Thúy Diễm có phần nào sự đa tình, dữ dội của Nhớ?

Nhân vật Nhớ đa tình, cảm xúc yêu đương mãnh liệt khác hẳn với tôi ngoài đời. Tôi vẫn nói vui với đồng nghiệp rằng bộ phim như một tấm vé giúp tôi được rung động với nhiều chàng trai.

Thúy Diễm và Võ Cảnh cũng có nhiều cảnh tình tứ.

- Lương Thế Thành phản ứng thế nào trước các cảnh tình cảm của vợ với đồng nghiệp nam?

Anh Thành chưa xem phim nên tôi cũng không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Tuy vậy, trước khi quay phim, tôi đã kể về nội dung, cảnh nóng với ông xã. Cũng là diễn viên, anh ấy hiểu cách thể hiện của phim truyền hình sẽ có giới hạn, không quá lố.

Từ khi kết hôn, chúng tôi dành cho nhau sự tin tưởng và tôn trọng. Anh ấy chưa từng cấm cản tôi điều gì. Ngược lại, với các cảnh tình cảm với đồng nghiệp nam, anh ấy còn hướng dẫn tôi cách xử lý sao cho khéo léo, thuyết phục.

- Cảm ơn Thúy Diễm đã chia sẻ.