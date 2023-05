Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ án bà Lê Thị Dung

(VTC News) -

Trước thông tin nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị tuyên 5 năm tù do gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 45 triệu đồng, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét phòng làm việc của bà Lê Thị Dung

Như VTC News đưa tin, trong các ngày 7,10,11,17 và 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xét xử sơ thẩm đối với bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Trong quá trình công tác, bà Lê Thị Dung đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 44,7 triệu đồng.

Sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù. Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu truy thu số tiền hơn 44,7 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

Sau khi tòa tuyên án, bà Dung đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Hiện ông Phạm Ngọc Thạch (chồng bà Dung) đã gửi đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung để chữa bệnh vì bà Dung có tiền sử bị bệnh đau dạ dày, mỡ máu cao, suy tim độ 3, rối loạn tiền đình.

