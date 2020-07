Thường trực Ban Bí thư: Bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51; trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị...

Dưới sự điều hành của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đại biểu một số bộ, ban, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12; nêu lên những chủ trương giải pháp sát với thực tiễn chỉ đạo công tác ở từng bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong thời gian tới...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

Các cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51, Chỉ thị số 12 thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời cần chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế... Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn.