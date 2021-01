Thưởng Tết giáo viên TP.HCM: Nơi 150 triệu đồng, chỗ 500 nghìn đồng

Theo ghi nhận, thưởng Tết cao nhất cho giáo viên tại TP.HCM đến thời điểm này là Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt. Tập đoàn này dành 4,5 tỷ đồng để chi thưởng cho giáo viên, người lao động của trường dịp Tết năm nay. Dự kiến người được thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, người thấp nhất sẽ bằng với mức lương cơ bản.

Dù chưa có mức chi cụ thể cho việc thưởng Tết song bà Vũ Thị Ngọc Dung – Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 cho biết, trường sẽ cố gắng bằng hoặc cao hơn ở mức ở tết năm trước, vào khoảng trung bình là 12 triệu đồng/người, dựa vào các tiêu chí thi đua, thâm niên công tác, vị trí nhiệm vụ và hệ số bằng cấp.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh), so với tết năm trước, trung bình mỗi giáo viên nhận khoảng 15 triệu đồng thì năm nay khoản tiền này dự kiến sẽ giảm.

Ông Trần Ngọc Minh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, chăm lo Tết là thu nhập tăng thêm dựa trên khoản kết dư ngân sách hoạt động trong năm. Tùy vào cân đối thu - chi, nếu tiết kiệm được nhiều thì thu nhập tăng thêm cuối năm cao và ngược lại.

Mặt khác, ngân sách hoạt động của trường phụ thuộc một phần vào thu học phí của học sinh. Do dịch COVID-19, học sinh đến trường không đủ chín tháng đã ảnh hưởng đến nguồn thu của trường.

Nhiều trường gặp khó khăn trong thưởng tết cho giáo viên, nhất là các trường mần non tư thục.

Chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch là các trường thuộc khối mầm non, nhất là các trường mầm non tư thục. Không ít trường phải rao bán, giải thể trường vì không cầm cự nổi.

May mắn vượt qua được đại dịch song vẫn gặp nhiều khó khăn là trường Mầm non Mỹ Đức, quận 12. Bà Nguyễn Hoàng Lăng Viên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm trước nhà trường thưởng Tết mỗi cô 1 tháng lương nhưng năm nay dự kiến chỉ thưởng Tết mỗi cô 1 triệu đồng.

“Suốt mấy tháng dịch trường không dậy học nhưng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, vẫn phải trả lương, đóng bảo hiểm cho các cô. Sau dịch, nhiều phụ huynh cũng gặp khó khăn nên có người nợ mấy tháng học phí. Hy vọng qua năm dịch bệnh không bùng phát để kinh tế tốt hơn, có điều kiện để chăm sóc các cô được tốt hơn”, bà Viên nói.

Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục khác ở quận 12 cũng cho biết, mức thưởng Tết năm nay của trường sẽ giảm rất nhiều so với năm trước khi từ 1 tháng lương xuống còn 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

"Trường may mắn cầm cự được đến nay là điều rất mừng đối với cả chủ đầu tư lẫn cán bộ, giáo viên nên thưởng tết năm nay chủ yếu mang tinh thần san sẻ là chính, các giáo viên họ cũng hiểu được khó khăn của nhà trường", hiệu trưởng này nói.

Trong khi đó, Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM cũng có kế hoạch chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành dịp tết Tân Sửu 2021. Mức thấp nhất sẽ là 500.000 đồng/người.

Các cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, gia đình có thu nhập thấp, đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập, có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê đón Tết, có vợ hoặc chồng đang làm việc tại đơn vị không có thưởng tết, có gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt nên không về quê đón tết thì sẽ được nhận mức hỗ trợ này.

Ngoài ra, công đoàn ngành còn dành 50 suất hỗ trợ cho nhân viên, giáo viên đã có gia đình (cả 2 vợ chồng đều công tác trong ngành giáo dục) có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất hỗ trợ sẽ gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 phần quà trị giá 500.000 đồng/người. Con của giáo viên, nhân viên dưới 16 tuổi sẽ được nhận lì xì 100.000 đồng/em.