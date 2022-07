Thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

(VTC News) -

Sáng 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó cục trưởng Cục An ninh đối nội Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CAHT)

Cũng tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Văn Tuyến chúc mừng đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, 43 tuổi, quê Phú Thọ. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.