Thượng tá công an chết ở nhà riêng

(VTC News) -

Ngày 27/2, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, một Thượng tá nguyên trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Tiền Giang) đã tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân xác định là do tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/2, Thượng tá Nguyễn Tùng Chiến (sinh năm 1960), nguyên Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang lao động tại nhà riêng ở đường Hoàng Việt, phường 5, TP. Mỹ Tho thì bị té ngã do bất cẩn dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Tiền Giang và gia đình tổ chức tang lễ cho ông Chiến theo quy định