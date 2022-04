'Thương ngày nắng về' tập 38: Trang ghen, Đức mượn rượu làm càn, quát mẹ đẻ

(VTC News) -

Video: Những diễn biến chính trong "Thương ngày nắng về" tập 38

Thương ngày nắng về tập 37 lên sóng tối 11/4 chp thấy những trục trặc trong mối quan hệ của Trang (Phan Minh Huyền) và Duy (Đình Tú). Trang không ngờ rằng khi cô đi, Duy đã thuê lại căn hộ của cô.

Khi đến xem lại nhà, hai người đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Trong khi Duy một mực cho rằng Trang đang che giấu tình cảm của bản thân và dùng Nguyên (Lâm Bảo Châu) để chen vào mối quan hệ giữa hai người thì Trang thẳng thừng cho biết cô không thích Duy.

Trang cũng giải thích, Nguyên là đàn anh học cùng đại học, 10 năm trước hai người có lời hứa cùng đi du học nhưng cô thất hứa ở lại Việt Nam để vào Hoàng Kim làm việc. Trang cũng khẳng định Nguyên là mẫu đàn ông cô thích.

Không chấp nhận sự thật, Duy cưỡng hôn khiến Trang hoảng loạn cắn chảy máu môi anh. Sau khoảnh khắc khó quên này, Duy tuyên bố sẽ từ bỏ việc theo đuổi Trang.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hoàng Kim công khai bảo vệ, ủng hộ Trang khiến bà Kim Nhung (NSND Minh Hoà) không vui. Ngay lập tức, bà cho người tìm hiểu lý lịch của Trang.

Trong Thương ngày nắng về tập 38, nhóm chat của phòng marketing trở nên sôi nổi bởi hình ảnh Duy chở Ly về đầy thân mật. Trái với phản ứng trầm trồ của mọi người, Trang lại tỏ ra khó chịu. Cô lập tức xoá ảnh đi và tự thắc mắc: "Bạ ai cũng chở, thế mà lúc nào cũng làm như chân tình lắm ý".

Một lúc sau, Trang giật mình tự hỏi: "Mình bị sao thế nhỉ, sao tự nhiên mình lại cảm thấy khó chịu?".

Khoảnh khắc Trang nhận ra mình đã ghen khi Duy đi cùng người khác.

Cũng trong Thương ngày nắng về tập 38, không biết lý do gì mà Đức (Hồng Đăng) uống say mềm và bắt đầu làm càn. Trước mặt Khánh (Lan Phương) và mẹ đẻ (NSND Lan Hương), Đức liên tục lè nhè than thở về bản thân.

Đức còn xưng "anh", gọi mẹ là "chú" và kể lể: "Anh nói chú nghe nhé, chú nhìn anh thế thôi nhưng anh nhục như con trùng trục ấy. Xung quanh anh toàn những người tài giỏi mà anh đến con chim anh cũng không bảo vệ được. Anh quá hèn kém".

Không chỉ vậy, anh còn thẳng tay đẩy mẹ ngã nhoài. Khi bà Hiền bất lực cảm thán "Điên rồi, con ơi mày điên rồi" thì Đức chỉ tay thẳng vào mặt mẹ và quát lớn: "Mày bảo ai điên?" khiến bà Hiền sửng sốt.

Ở diễn biến khác của Thương ngày nắng về tập 38, Trang tới nhà Duy và vô tình gặp bà Kim Nhung ở đó. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng khi bà Kim Nhung bắt đầu có những câu nói "cạnh khoé" do đã điều tra lý lịch của Trang: "Giọng điệu đanh thép đấy. À, con gái bà bán bún riêu, leo lên được vị trí này thì đâu phải hạng xoàng?".

Câu nói của bà Kim Nhung khiến Trang có chút không vui. Cô thẳng thắn đáp: "Chắc là cháu làm cô không hài lòng đến mức phải điều tra tận gốc xem mẹ cháu là ai. Nếu cô không bằng lòng với cháu thì cô nói thẳng, nhưng cô không được động đến mẹ của cháu".

"Cô cảnh cáo tôi ngay tại nhà tôi à? À, tôi quên mất. Bây giờ cô Trang đang được đích thân chủ tịch chống lưng cơ mà thì còn biết sợ ai nữa", bà Kim Nhung tức giận khi thấy Trang phản ứng như vậy.

Duy đứng một góc chứng kiến cuộc trò chuyện.

Lý do gì khiến Đức quyết định mượn rượu làm càn? Trang có nhận ra tình cảm thật sự dành cho Duy? Duy sẽ làm gì khi chứng kiến mối quan hệ căng thẳng giữa bà Kim Nhung và Trang?

Thương ngày nắng về tập 38 phát sóng lúc 21h40 ngày 12/4 trên VTV3.