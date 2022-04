'Thương ngày nắng về' có cảnh che mưa giống hệt phim 'Bộ bộ kinh tâm'

Tối 13/4, Thương ngày nắng về tập 39 lên sóng trong sự chờ mong của đông đảo khán giả truyền hình. Đúng như những thông tin "nhá hàng" trước đó, Vân Trang đã trả lại chiếc vòng kỷ vật cho mẹ ruột là bà Nhung (NSND Minh Hòa) rồi dầm mưa lang thang trên đường.

Vân Trang khóc cho tất cả những hy vọng nay biến thành thất vọng, thành cay đắng, thành những vụn vỡ trong trái tim khắc khoải của mình. Đúng lúc đó, Duy (Đình Tú) đã đuổi kịp "chị đẹp", che mưa cho Trang, rồi lặng lẽ cùng cô đi về mà không nói một lời nào.

Đáng chú ý là sau khi tập này phát sóng, nam diễn viên Đình Tú đã bất ngờ chia sẻ so sánh sự tương đồng giữa cảnh che mưa ở Thương ngày nắng về với cảnh Tứ A Ca (Ngô Kỳ Long) che mưa cho Nhược Hy (Lưu Thi Thi) trong tác phẩm đình đám một thời Bộ bộ kinh tâm. Trong Moon Lovers - bản remake do Hàn Quốc thực hiện, tứ hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki) cũng làm điều tương tự với Hae Soo (Iu).

Bức ảnh so sánh của Đình Tú ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cư dân mạng lẫn bạn bè, đồng nghiệp. Trong số này có nữ diễn viên Quỳnh Nga. Nàng "cá sấu chúa" chỉ ra ngay điểm bất hợp lý duy nhất là đáng lý Duy phải mang theo áo măng tô. Đáp lại, Đình Tú hài hước đáp rằng anh cũng định làm vậy nhưng lại không phù hợp với bối cảnh.

Nói riêng về những khó khăn khi quay phân cảnh này, trong video mới được đăng tải trên kênh Youtube riêng, Phan Minh Huyền cho biết: "Mạch cảm xúc của tôi lúc đó rất buồn, thất vọng trong khoảnh khắc quyết định tuyệt tình với mẹ. Phân đoạn này được thực hiện từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Tôi nhớ khi ấy trời lạnh căm căm, tôi mặc rất mỏng và còn đi dưới làn mưa nữa.

Cảnh này không chỉ được quay một góc mà rất nhiều góc, hiệu ứng mưa đôi khi có vấn đề... Tuy nhiên dù yếu tố nào xảy ra, tôi vẫn luôn phải nuôi mạch cảm xúc xuyên suốt để tâm lý luôn được dồi dào. Sau khi quay xong, tôi và Đình Tú phải uống trà gừng để ấm người hơn, Tú cũng rất quan tâm tới bạn diễn khi lấy máy sấy cho tôi".

Một nhân vật khác cũng được khán giả nhắc đến nhiều nhất sau tập tối qua là bà Nhung. Bằng bề dày kinh nghiệm của một nghệ sĩ gạo cội, NSND Minh Hòa đã rất thành công khi chuyển từ trạng thái khắc nghiệt với kẻ thù sang nỗi đau đớn tột cùng khi phát hiện ra đó là con gái mình.

Với bà Nhung, phương châm của bà là "quá đáng với những người cần quá đáng". Khi nói chuyện với Duy, bà khẳng định mình và Trang đã không là tâm phúc thì tốt nhất nên dẹp trước cho đỡ phiền. Cũng bởi thế mà ở bữa tiệc sau buổi trình diễn thời trang của Hoàng Kim, khi Trang bị vu oan ăn cắp chiếc vòng cổ nạm kim cương của một khách VIP, bà Nhung không những không bảo vệ mà còn cổ vũ người này lục túi xách của Trang kiểm tra.

Nhận ra giữa mình và bà Nhung không tồn tại sợi dây kết nối nào, Trang tuyệt vọng trả lại chiếc vòng kỷ vật ngày xưa để xóa mọi ký ức, và quyết định rời khỏi Hoàng Kim để 2 người mãi là người xa lạ. Nghe những lời nói của Trang, lấy chiếc vòng bạc trong túi ra, bà Nhung nhớ lại khoảnh khắc đeo chiếc vòng cho con gái năm xưa. Bà nghẹn lại như chết lặng, rồi vừa vội vã, vừa run rẩy gọi cho thám tử.

Chạy về công ty để xem hồ sơ của Trang và tìm thấy bức ảnh Trang thuở nhỏ - chính là bé Hoa chụp cùng bà Nga, bà Nhung gào lên đau đớn: "Đúng là nghiệp chướng mà". Trớ trêu thay, Vân Trang, người thân cận của Chủ tịch, người bà làm tổn thương hết lần này đến lần khác lại chính là Hoa, cô gái nhỏ mà bà đã sinh ra và từng hết mực thương yêu.