'Thương ngày nắng về' 2 tập 51: Ông Hoàng Long 'cầu cứu' bà Kim Nhung

(VTC News) -

Video: Những diễn biến chính trong ''Thương ngày nắng về'' phần 2 tập 51

Diễn biến quan trọng nhất trong Thương ngày nắng vềphần 2 tập 50 phát sóng tối 26/7 là sự tỉnh lại của ông Hoàng Long (NSND Tiến Đạt) ngay khi Nhật Mai (Minh Khuê) có mặt ở đó và đắc ý nói về chiếc ghế chủ tịch sắp bị thay thế. Trang (Phan Minh Huyền) nghe được cuộc nói chuyện của Nhật Mai và chủ tịch, vô tình biết được ông Hoàng Long chính là người hại chết bố Mậu của mình.

Trailer Thương ngày nắng về phần 2 tập 51 tiết lộ, khi biết bố Duy (Đình Tú) là thủ phạm vụ tai nạn của bố nuôi năm xưa, Trang vô cùng day dứt. Cô nói với Duy: ''Nếu như chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi tình yêu của chúng mình thì em cũng không làm được. Nhưng nếu coi như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn yên ổn, hạnh phúc bên anh thì em thấy rất có lỗi với mẹ Nga, với cậu Vượng và với các chị em của em nữa".

Duy đồng cảm với Trang và cảm thấy rất khó xử: ''Lúc anh biết bố anh là người đã gây ra cái chết của bố em, rồi tìm người đi tù thay, cho dù đó không phải là bố Mậu đi chăng nữa, thì anh cũng không thể coi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không phải vì bố anh có lỗi, mà anh coi đó không phải bố mình được''.

Lúc này, Vân (Ngọc Huyền) đứng từ xa vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Duy và Trang. Cô như chết lặng khi biết bố của anh rể tương lai chính là người gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của bố mình.

Cũng trong Thương ngày nắng về phần 2 tập 51, ông Hoàng Long thú nhận với bà Kim Nhung (NSND Minh Hoà) rằng mình không thể làm được việc đầu thú hay xin lỗi, bởi ''việc chính của tôi bây giờ là phải bảo tồn cho Hoàng Kim khỏi những thất thoát và đưa thằng Duy trở về đúng vị trí của nó. Tôi thừa nhận, tôi cần cô giúp đỡ''.

Bà Kim Nhung đáp: ''Còn tôi, lúc này tôi chỉ quan tâm đến con gái tôi và hạnh phúc của con trai anh. Chẳng lẽ vì hai đứa, anh không hạ mình một chút được sao?''.

''Cả cuộc đời tôi không nhún gối, giờ tôi không thể hạ mình được'' - ông Long khẳng định.

Trong tập này, căn bệnh đãng trí của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) ngày càng trở nặng. Khi đi đón So (Tuấn Phong), bà không thể nhớ ra tên của cháu. Đến khi So chạy lại, bà mới ngập ngừng nhận ra và kể tên bố mẹ của So với cô giáo để cô yên tâm giao trẻ. Nhưng kể đến tên mẹ So, bà Nga đã nói nhầm thành Trang mà không phải Khánh khiến So thắc mắc.

Vân có phản đối mối quan hệ của Duy - Trang sau khi biết sự thật về cái chết của bố? Bà Nga đối diện thế nào với căn bệnh đãng trí? Thương ngày nắng về phần 2 tập 51 sẽ lên sóng lúc 21h40 tối 27/7 trên VTV3.