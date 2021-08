Thương mẹ U60 thi bằng lái 3 lần vẫn rớt, con trai giả gái thi hộ và cái kết

Maria là một bà mẹ 60 tuổi người Brazil. Tuy cao tuổi, bà vẫn quyết tâm có được tấm bằng lái xe hơi. Thế nhưng, mỗi lần đi thi bà đều căng thẳng quá độ và đã trượt đến lần thứ ba. Thương bà, ông Heitor Schiave - người con trai 43 tuổi quyết định cải trang thành mẹ và đi thi hộ, hy vọng tặng đấng sinh thành một niềm vui bất ngờ.

Ông mặc quần áo phụ nữ và trang điểm với mong muốn giúp mẹ lấy được tấm bằng trong lần thi thứ tư này. Người con trai hiếu thảo make up rất kỹ lưỡng. Chiếc áo hoa kết hợp với váy dài thướt tha, bộ móng được làm tỉ mỉ và sơn đỏ, mái tóc xoăn được sấy chỉn chu theo đúng phong cách mềm mại, nữ tính.

Với phong thái tự tin cùng phần chuẩn bị chu đáo, người đàn ông 43 tuổi đã suýt qua mặt được giám khảo. Thế nhưng cô này đã để ý thấy bàn tay to quá khổ so với một phụ nữ cùng giọng nói cao bất thường (do cố giả giọng) của Heitor và quyết định kiểm tra lại ID.

Nữ giám khảo tường thuật lại với cảnh sát: "Ban đầu tôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường vì lúc ấy tôi hơi mất tập trung do phải giám sát nhiều thí sinh trước đó. Ông ấy đã cố gắng cư xử nữ tính một cách tự nhiên nhất có thể. Lớp trang điểm cũng cực kỳ hoàn hảo và trông rất đẹp. Tuy nhiên, sau khi bước lên xe và ngồi cạnh thí sinh thì tôi liền nhận ra sự kỳ lạ".

Vị giám khảo liền nảy sinh nghi ngờ và quyết định kiểm tra căn cước của Heitor. Tất nhiên sau đó cô đã gọi cảnh sát để đưa người đàn ông này về đồn. Người con hiếu thảo khai nhận với cảnh sát rằng mẹ ông không hề biết gì về chuyện này.

Hành động của Heitor khi được đưa tin lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh những lời lên án, chỉ trích, nhiều người lại tán thưởng và cho đó là một "hành động cao cả" vì nó xuất phát từ tình yêu đối với mẹ. Có người còn bình luận rằng nếu là họ, họ cũng sẽ làm điều tương tự.

Thế nhưng rõ ràng, việc làm của người đàn ông 43 tuổi vẫn khó có thể chấp nhận được. Bởi lẽ, dẫu Heitor thành công và mẹ ông nhận được tấm bằng lái, người phụ nữ thi trượt đến ba lần rất có thể sẽ gây tai nạn khi tham gia giao thông.