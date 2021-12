Thuốc chữa COVID-19 được rao bán tràn lan trên mạng: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Nói về vệc rao bán thuốc chữa COVID-19 tràn lan trên mạng, chiều 9/12, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, thuốc kháng virus Molnupiravir là loại thuốc chưa được cấp phép lưu hành, việc lưu hành loại thuốc này trên hệ thống mạng hoặc mua bán trên thị trường đều là bất hợp pháp.

“Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp Công an thành phố điều tra truy vết các trường hợp có ghi nhận mua bán và sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 thành phố. Quan điểm của sở là xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm”, bà Mai nói.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. (Ảnh: T.N)

Bà Mai cũng khẳng định, đến thời điểm này, qua các đợt thanh tra, kiểm tra, thành phố chưa phát hiện nhân viên ngành y tế liên quan đến việc rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir mà thành phố đang thử nghiệm lâm sàng.

“Ban chỉ đạo phòng chống, dịch thành phố, Công an TP.HCM cùng Sở Y tế cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp rao bán trên mạng. Khi có kết quả cụ thể thì chúng tôi sẽ thông tin. Các loại thuốc rao bán trên thị trường chưa được Bộ Y tế cấp phép đều là bất hợp pháp. Việc mua bán, cả người mua và người bán đều là vi phạm pháp luật”, bà Mai nói.

Một bài đăng rao bán thuốc Molnupiravir trên Facebook.

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, vừa qua, Bộ Y tế cấp phát cho TP.HCM hơn 25.000 liều Molnupiravir. Thành phố đang điều chuyển hơn 12.000 gói thuốc C - thuốc kháng virus Molnupiravir từ các cơ sở y tế chưa sử dụng hết đến những nơi thiếu.

Ngoài thuốc kháng virus này, thành phố cũng được Bộ Y tế cung ứng 2.300 liều Faipiravir cùng nhóm với Molnupiravir. Bên cạnh đó, TP.HCM còn một số loại thuốc đông y hoặc thuốc y học dân tộc, hơn 30.000 liều thực phẩm chức năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe người dân khi mắc COVID-19.

“Như vậy, thành phố có lượng thuốc dồi dào, đủ để cấp phát cho các trường hợp test nhanh dương tính. Gói thuốc C, kháng virus sẽ được cấp phát rộng rãi cho người dương tính cần sử dụng. Lượng thuốc này được quản lý và kiểm soát chặt chẽ”, bà Mai cho biết.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố triển khai chiến dịch chăm sóc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ như người trên 65 tuổi, có bệnh nền chưa tiêm hoặc têm chưa đủ liều vaccine COVID-19.

Ngay khi nhóm đối tượng này được phát hiện dương tính, trạm y tế phường, xã sẽ cấp phát các gói thuốc (A, B, C) đến tận nhà. Các loại thuốc kháng virus (gói C) chỉ sử dụng đúng đối tượng. Những người mắc COVID-19 còn trẻ, khỏe, không có triệu chứng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ không được chỉ định dùng thuốc kháng virus.

“Gói thuốc C sẽ uống theo chỉ định của bác sĩ, gói thuốc C phải sử dụng đúng đối tượng. Khi dùng thuốc không đúng chỉ định hoặc là sử dụng thuốc không đúng sẽ dẫn đến hệ quả rất nguy hiểm. Hệ quả kháng thuốc, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chúng ta phải cân nhắc và tuyên truyền cho nhau hiểu, chứ không phải khi dương tính rồi là yêu cầu trạm y tế cung cấp gói thuốc C cho chúng ta uống”, bà Mai nói.

Trước đó, ngày 7/12, Bộ Y tế đề nghị TP.HCM khẩn trương kiểm tra việc phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc Molnupiravir; xử lý các trường hợp vi phạm, tránh thất thoát, đưa lậu thuốc ra thị trường. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, Sở Y tế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Liên quan đến việc thuốc kháng virus chữa COVID-19, những ngày gần đây, hoạt động mua bán các loại thuốc kháng virus như Molnupiravir, Favipiravir… trở nên "sôi động" trên mạng xã hội. Không khó để tìm thấy các bài đăng, tin rao bán thuốc kháng virus, thuốc chữa COVID-19 trên các hội nhóm Facebook.

Theo khảo sát của PV VTC News, các loại thuốc kháng virus đang rao bán khá đa dạng, tràn lan trên mạng với các mức giá khác nhau. Đắt nhất là Molnupiravir loại 400mg (20 viên) giá từ 14 - 16 triệu đồng; Molnupiravir loại 200mg (lọ 40 viên) từ 8,5 - 10 triệu đồng; Favipiravir từ 4 - 8 triệu đồng.