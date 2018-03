Thủng ruột non, chảy mủ trong ổ bụng vì nuốt phải thứ quen thuộc này

(VTC News) - Một bệnh nhân bị thủng ruột non, gây nhiều dịch mủ trong ổ bụng do nuốt phải xương gà được Bệnh viện Xanh pôn cứu sống.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội), trong tình trạng mệt lả, sốt, chướng bụng, tiêu chảy...

Vào viện, bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh khẳng định, người này thủng tạng rỗng nghi ngờ do dị vật chọc thủng hồi tràng.

Bệnh nhân còn có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc nên các bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm đánh giá toàn thân. Ê kíp cấp cứu nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân ngay sau đó.

Hình ảnh nội soi gắp xương gà trong ổ bụng bệnh nhân.

Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân H. - chia sẻ: "Bệnh nhân này rất đặc biệt do mắc hội chứng Down kèm dị tật hô hấp và không tự chăm sóc được bản thân. Việc thăm khám cho người bệnh gặp khó khăn, do khó tiếp xúc".

Vì hệ hô hấp của người bệnh bị dị tật nên cũng rất khó gây mê. Nguy hiểm hơn, các bác sĩ cũng không thể gây mê lâu vì người bệnh nhân nguy cơ tử vong do ức chế hô hấp vì phổi kém.

Để đảm bảo an toàn cho ca mổ, ê kíp cấp cứu cố gắng rút ngắn thời gian phẫu thuật so với bệnh nhân khác. Sau 60 phút, dị vật đâm thủng ruột non đã được lấy ra.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, ổn định, tỉnh táo và hết sốt. Bệnh nhân tiếp tục điều trị tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa của bệnh viện.

Thu Nga