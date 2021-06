Thuê nhà sang vẫn tiết kiệm: Chuyện lạ có thật

(VTC News) -

Vừa sống sang, vừa tiết kiệm

Dù mới 28 tuổi, nhưng chị Ngọc Ánh (nhân viên ngân hàng) đã sở hữu cuộc sống độc thân đáng mơ ước. Sinh sống trong một căn hộ dịch vụ sang trọng tại Khu đô thị Vinhomes Smart City, mỗi ngày chị dành nhiều thời gian làm đẹp, chơi thể thao hoặc “nghỉ dưỡng” tại gia.

“Mỗi sáng, tôi dành 45 phút để tập yoga. Sau giờ tan làm, tôi tranh thủ tập gym hoặc chơi vài môn thể thao ưa thích như cầu lông, tennis. Thi thoảng muốn “đổi gió”, tôi chuyển sang bơi lội, vừa giúp cơ thể dẻo dai, vừa xả stress”, chị Ánh cho biết.

Nhìn bên ngoài, ai cũng khẳng định mức phí sinh hoạt mỗi tháng cho cuộc sống hiện tại của chị Ánh không hề nhỏ. Tuy nhiên, theo chị, từ khi thuê căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences, chị lại tiết kiệm được khá nhiều tiền so với trước đây.

“Dù sử dụng dịch vụ “xịn” nhưng tôi không tiêu tốn quá nhiều do không gian sống đã hội tụ đầy đủ tiện ích 5 sao. Công viên thể thao, hồ bơi, vườn Nhật… đều miễn phí, TTTM, bệnh viện, khu mua sắm, cà phê thì chỉ cách nhà vài bước chân. Tôi tiết kiệm được 3,4 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản trên”, chị Ánh hồ hởi chia sẻ.

Tại Vinhomes Smart City, khách thuê được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp, các tiện ích hiện đại có 1-0-2.

“Càng ở nhà sang càng tiết kiệm”, đó cũng là suy nghĩ của anh Đào Hiếu (32 tuổi) khi chia sẻ về tiêu chí thuê nhà của mình. Theo anh, một căn hộ sang trọng, nằm trong một Khu đô thị hiện đại được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, tiện ích công cộng… sẽ tiết kiệm chi phí sinh hoạt hơn là một căn hộ chẳng có gì ngoài nơi để “ăn và ngủ”.

“Trước đây, tôi thuê một căn hộ mini 1 phòng ngủ có diện tích 35m2 tại Hồ Văn Chương, Đống Đa, nội thất cơ bản với giá 6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá thuê căn hộ dịch vụ tại Vinhomes Smart City hiện nay chỉ nhỉnh hơn 700.000 đồng nhưng được sử dụng thêm một loạt tiện ích nội khu hiện đại, không gian sống sang trọng, nội thất cao cấp”, anh Hiếu lý giải.

Kiến tạo chuẩn mực mới cho căn hộ dịch vụ

Các căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences tại Vinhomes Smart City có diện tích linh hoạt từ 28,1 – 75,6m2, thiết kế thông minh tận dụng tối đa không gian. Với gia đình trẻ, căn hộ studio hoặc 1PN + 1 đầy đủ nội thất hoặc bán đầy đủ nội thất có diện tích từ 28,1 – 48,1m2 là sự lựa chọn hợp lý.

Với mức từ 6,5 – 8,5 triệu đồng (chưa VAT), các căn hộ dịch vụ tại Vinhomes Smart City có giá thuê khởi điểm ưu đãi hơn hẳn so với mặt bằng chung giá cùng khu vực, cộng thêm tiện ích vượt trội tại các khu đô thị Vinhomes, sẽ mang lại giá trị sống vượt trội hơn hẳn các khu vực khác.

Căn hộ dịch vụ cho thuê đều được trang bị nội thất là sự lựa chọn hợp lý với người độc thân hoặc gia đình trẻ.

Ngoài diện tích linh hoạt với giá thuê hấp dẫn, tại đây, khách thuê còn được tận hưởng những “đặc quyền” dành riêng cho cư dân như di chuyển thuận tiện, không gian sống tiện nghi, an ninh đảm bảo, có thể dễ dàng di chuyển khắp nơi bằng xe riêng, xe buýt Vinbus hoặc tàu điện metro, tiết kiệm tối đa thời gian và không lo tắc đường.

Mỗi ngày, khách thuê có thể tận hưởng không gian sống tiện nghi với thiên đường tiện ích đẳng cấp. Công viên thể thao 16 chủ đề, TTTM Vincom “nổi” lớn nhất, Vườn Nhật kỳ quan,… luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng 24/7. Hệ thống trường liên cấp Vinschool cách khu căn hộ vài bước chân – giúp cha mẹ không còn lo lắng vấn đề đưa đón con đi học mỗi ngày; bệnh viện đa khoa Vinmec sở hữu sân đỗ trực thăng trên mái nhà – giúp tiết kiệm thời gian, đạt hiệu quả chữa trị đạt tối đa.

Đặc biệt, môi trường sống tại thành phố thông minh còn rất an toàn nhờ hệ thống camera an ninh được trang bị 24/7, sảnh lễ tân chuyên biệt đảm bảo cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp và an tâm tuyệt đối.

Hiện nay, Vinhomes đã ra mắt thêm trang đặt thuê trực tuyến stay.vinhomes.vn, chuyên cho thuê các sản phẩm căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences. Với nhiều ưu điểm vượt trội, tính năng thông minh, sàn thương mại điện tử cho thuê nhà Vinhomes giúp khách thuê tìm kiếm căn hộ nhanh chóng, thuận tiện với giá cả và các chính sách cho thuê công khai, minh bạch. Với sàn thương mại điện tử stay.vinhomes.vn, việc thuê nhà sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn cả, giúp khách thuê dễ dàng sở hữu không gian sống đẳng cấp tại Vinhomes với chi phí hợp lý.