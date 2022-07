Thuê bao MobiFone trúng Jackpot qua kênh Vietlott SMS nhận giải gần 67 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 13/7/2022, tại Nha Trang, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) và MobiFone trao giải Jackpot cho chủ nhân thuê bao thuộc mạng MobiFone. Ông T. là người chơi xổ số tự chọn trúng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá 66,8 tỷ đồng qua kênh điện thoại (Vietlott SMS).

Trước đó, đại diện Vietlott và MobiFone (đơn vị hợp tác cùng Vietlott thực hiện phân phối xổ số tự chọn qua điện thoại – Vietlott SMS) qua hệ thống kỹ thuật, xác nhận vé xổ số tự chọn được mua từ tài khoản của ông T. trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 910 với trị giá 66.844.435.000 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, số tiền thưởng mà người chơi may mắn được nhận về là hơn 60 tỉ đồng.

Trong buổi lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ Quay số mở thưởng số 910, ông T. cho biết: “Tôi bắt đầu chơi xổ số tự chọn từ năm 2016, ngay khi Vietlott bắt đầu triển khai kinh doanh tại Việt Nam (tháng 7/2016). Khi biết đến kênh phân phối qua điện thoại chính thức của Vietlott – Vietlott SMS, ông có thêm một kênh tiếp cận để mua vé số Vietlott khi bận rộn hoặc không có thời gian ra điểm bán hàng”.

Với giải thưởng lần này, ông T. đóng góp 500 triệu đồng vào quỹ xây dựng trường học, 100 triệu đồng để xây nhà cho các gia đình thương binh liệt sĩ và 6,6 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách tỉnh Bình Định. “Tôi đăng ký tham gia dự thưởng tại Bình Định với ý nghĩa muốn đóng góp ngân sách cho quê nhà”, ông T. cho biết thêm.

MobiFone và Vietlott hợp tác và ra mắt kênh mua xổ số tự chọn chính thức cho người chơi từ tháng 12/2020. Đây là kênh phân phối chính thức của Vietlott qua nhà mạng MobiFone, các bộ số của người chơi đều trực tiếp từ hệ thống và việc áp dụng công nghệ này mang đến cho khách hàng sự tiện lợi, mua vé ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. MobiFone cũng chứng tỏ sự “mát tay” khi là nhà mạng có số lượng người chơi trúng thưởng và tỷ lệ người chơi trúng Jackpot cao nhất hiện nay với tổng trị giá gần 300 tỷ.

Các thuê bao của MobiFone hiện nay có thể dễ dàng đặt vé Vietlott và nâng cao cơ hội trúng Jackpot chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng My MobiFone. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 28/9/2022, khách hàng tham chương trình “Giới thiệu hăng say, nhận ngay quà khủng” khi giới thiệu bạn bè tham gia dự thưởng xổ số Vietlott trên ứng dụng My MobiFone, người chơi sẽ nhận quà tặng 30.000 đồng vào Hạn Mức Dự Thưởng và 2GB data 4G cho mỗi lượt giới thiệu thành công.

